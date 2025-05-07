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Ligde şampiyonluk umutlarıın mucizelere bırakan Fenerbahçe ortam çok gergin. Beşiktaş yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç'un teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme fikrinden çok büyük oranda vazgeçmesinin ardından çok flaş iddialar gündeme geldi.

Fenerbahçe'de şok iddialar: Yönetim ve Mourinho arasındaki ipler geriliyor. (EPA)



KUPA YENİLGİSİ İPLERİ KOPARDI

İlk iddiaya göre Sarı-Lacivertli yönetim, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan 2-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası bazı alternatif teknik adamları gündeme aldı. Mourinho'nun bu gelişmelerden haberdar olduğu ve çok sinirlendiği belirtildi. İkinci iddiaya göre ise sportif direktör Mario Branco, Portekizli hoca ile görüşerek ayrılık şartlarını masaya yatırdı.