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Meryem Uzerli'den alkış toplayan sözler! “Sadece kızınızı korumayın erkek çocuklarınıza eğitim verin.”

Meryem Uzerli, son dönemde yaşanan olaylarla ilgili ailelere seslendi. İki kızı olan oyuncu, “Sadece kızınızı korumayın. Erkek çocuklarınıza eğitim verin.” diye konuştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Meryem Uzerli’den alkış toplayan sözler! Sadece kızınızı korumayın erkek çocuklarınıza eğitim verin.

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Harper's Bazaar dergisinin düzenlediği "Women of the Year Awards"ın ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. Meryem Uzerli, "Yılın güçlü kadın dayanışması" ödülünü Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş'in elinden aldı. Uzerli, "Dünyada her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Geçenlerde katıldığım bir konferansta içinde bulunduğumuz durumu anlatan çok önemli bir cümle vardı; 'Sadece kızınızı koruyamayın. Erkek çocuklarınıza eğitim verin' diye. Bu çok önemli bir nokta. Bu konuda odak neden hep kadınlarda? Yaşanan korkunç olaylar karşısında yorum yapmayan, tepki göstermeyen kadınlara da ne yazık ki yorum yapmadıkları için şiddet uygulanıyor" dedi.

"ARTIK SAKLANMASINLAR"
Sözlerine devam eden güzel oyuncu, "Son zamanlarda medyada gördüm ki özellikle de genç oyunculara 'Sen neden konuşmuyorsun, neden daha çok bir şey yapmıyorsun?' gibi söylemler, baskılar var. Maalesef bu da şiddetin başka bir versiyonu..." dedi. "Siz adamlar olarak neredesiniz?" diye soran Uzerli "Sağlıklı, maskülen adamlara ihtiyacımız var. Bu sağlıklı, maskülen adamlar, bir taşın altında ya da ağacın arkasında artık saklanmasınlar. Lütfen ön plana çıksınlar. Bütün adamları da bir kadın dünyaya getirdi. Lütfen artık siz de ses verin" sözleriyle alkış topladı.

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