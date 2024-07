İş insanı Erdinç Acar kesenin ağzını açtı! Çocuklar büyüdü, yatın boyu uzadı

BODRUM'DA UYGUN FİYATA EĞLENCE!

Yaz başından itibaren Bodrum'un pahalığı, konaklama fiyatları, beach giriş ücretleri derken bu senenin fiyasko ile geçtiği söylenmişti. Fakat Bodrum sezonu 12 aylık gözüksede aslında 3 aylık bir sezon... Geçtiğimiz hafta 5 sanatçının da Bodrum'da sahne açamadığını bizzat yazmıştım. Fakat her yeri böyle düşünmemek gerekiyor. Her keseye uygun fiyatlar da tabiiki var. Geçtiğimiz gün araştırma yaparken Göltürkübü'nde bulunan Dürdane 1901 restoranı gördüm. Her Çarşamba bu restoranda Yılmaz Morgül sahne alıyormuş. Diğer günler ise; bestelerin efendisi unvanıyla bilinen Bülent Özdemir, Gökhan Sezen ve Umut Akyürek sevenleriyle Dürdane 1901'de buluşuyor. Ve her şey dahil 2.500 liraya hem yemeğinizi yiyorsunuz hem de bu güzel sesleri dinliyorsunuz. Benden söylemesi...

