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Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Cumhur Zirvesi, saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:10 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 15:25
Son dakika: Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. İkili, Bahçeli'nin geçirdiği kalp operasyonu sonrası ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak.

Kritik zamanda yapılacak olan Cumhur Zirvesi, saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleştirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ AŞAMA

Ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye çalışmalarında gelinen son nokta olacak.

Geride bıraktığımız gün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye'de önümüzdeki günlerde yeni bir aşamaya geçileceğini duyurmuştu.

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