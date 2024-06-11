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Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlerini 60 milyon dolara satıyor

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in 60 milyon dolarlık malikanelerini satışa çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlerini 60 milyon dolara satıyor

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Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı. Son dönemde aralarının kötü olduğu ve boşanacakları iddia edilen çift, 60 milyon dolarlık malikanelerini satışa çıkardı. Çift, Los Angeles Beverly Hills'teki 12 yatak odalı, 24 banyolu malikaneyi bir yıl önce satın almıştı.

TURNESİ İPTAL OLDU!
Daily Mail'in haberine göre; çift haftalardır ayrı evlerde yaşıyor. TMZ'ye konuşan bir kaynak ise "Boşanmaları an meselesi" dedi. TMZ ayrıca aktörün, Brentwood'da eski eşi Jennifer Garner'a yakın bir evde aylık 100 bin dolar kira karşılığında kaldığını Lopez'in ise ev aradığını bildirdi. Öte yandan, Lopez, "This Is Me... Now the Tour" adlı turnesini iptal etti. 26 Haziran'da başlayacak olan turnesini iptal eden dünyaca ünlü yıldız, neden bu kararı verdiğini de açıkladı. Basın kuruluşlarıyla paylaşılan bildiride "Jennifer; çocukları, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte olmak için böyle bir karar verdi" denildi.

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