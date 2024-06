Yalnızlık ’hadise’si

Hadise, önceki gün dijital platformda bir programa konuk oldu. Uzun süredir yalnız olduğunu söyleyen Hadise, "Aşk bu hayatta yaşayabileceğimiz en güzel duygulardan bir tanesi... Ama uzun zamandır öyle bir heyecan yok hayatımda. Özel hayatımda uzun zamandır yalnızım" dedi. Güzel popçu, özel hayatıyla ilgili kendini şöyle yorumladı: "Bir şeylerin bitebileceğine inanıyorum. Benim gibi deli, kreatif kafaya sahip bir kadın için sonsuza dek bir kişiyle ömür boyu mutluluk olamaz. Tekrar evlenir misin diye sorarsan 'evet', tekrar boşanır mısın diye sorarsan yine 'evet' derim."



FAKE HESABIM VAR!

Hadise, sosyal medya hesabından hiç kimseyi takip etmemesi üzerine "Fake hesabın var mı?" sorusuna, "Evet fake hesabım var. Kendi hesabımdan yanlışlıkla birini like'ladığımı düşünsene... Bu olayın nerelere geleceğini düşün. Bu çok büyük bir risk olduğu için bir fake hesabımdan her şeyi takip ediyorum" ifadelerini kullandı. Son dönemlerde kadın-erkek ilişkilerinde ekonomik durumların tartışmalara yol açması Hadise'ye sorulunca şöyle yanıt verdi: "İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Erkek dürüst olacak, benim durumum yok şu an yarı yarıya yapalım dese ne güzel! Ama erkeğin maddi gücü önemli. 'Neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun' diye sorarım ben. 'Kendine güvenen şöyle gelsin' diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel."



ANNE OLMAK İSTİYORUM

Hadise, anne olmak istediğini şu sözleriyle ifade etti: "Yeğenim Melik Hamza'dan dolayı bir çocuk istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Bu dünyaya çok güzel bir çocuk yetiştireceğimi inanıyorum. O yüzden anne olmak isterim."

