Evlilikleri parmakla gösterilen Hazal Kaya ve Ali Atay aynı projede reklam yüzü oldu! Kazandıkları para dudak uçuklattı...

Evlilikleriyle sanat camiasında parmakla gösterilen, Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, ünlü bir bebek markası ile iş birliği yaptı.

Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocukları olan ünlü çift, bebek markasının bir yıllık kampanyasının yeni yüzü oldu. Ayrıca Hazal Kaya ve Ali Atay, reklam çekimi için geçtiğimiz günlerde de kamera karşısına geçti.