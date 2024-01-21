Evlilikleri parmakla gösterilen Hazal Kaya ve Ali Atay aynı projede reklam yüzü oldu! Kazandıkları para dudak uçuklattı...

Evlilikleriyle sanat camiasında parmakla gösterilen, Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, ünlü bir bebek markası ile iş birliği yaptı.
Evlilikleriyle sanat camiasında parmakla gösterilen, Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, ünlü bir bebek markası ile iş birliği yaptı.
Fikret Ali ve Leyla Süreyya adında iki çocukları olan ünlü çift, bebek markasının bir yıllık kampanyasının yeni yüzü oldu. Ayrıca Hazal Kaya ve Ali Atay, reklam çekimi için geçtiğimiz günlerde de kamera karşısına geçti.
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Çok sayıda teklif arasından seçtikleri bir bebek markası için reklam anlaşması yapan oyuncu çift, hatrı sayılır bir parayı da cebine koydu.
İddialara göre, bir yıl boyuncu markanın yüzü olacak Kaya ve Atay, 10 milyon TL kazanacak. Çift, daha önce bir online alışveriş uygulaması için kamera karşısına geçmişti.