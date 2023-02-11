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    Ünlüler deprem bölgesinde! Gamze Özçelik, İbrahim Çelikkol, Yusuf Güney...

    Gamze Özçelik gibi birçok ünlü isim de deprem bölgesine gitti. Ünlüler, depremzedelere sıcak çorbadan kıyafete kadar birçok yardım ulaştırmak için seferber oldu.

    Kalpleri ısıttı

    Acının kendisini her santiminde derinden hissettirdiği deprem bölgesinde birçok ünlü isim de vardı. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birlikte Hatay'a giden Gamze Özçelik, buz gibi soğuk havada saatlerce çorba dağıttı. Elbistan'da olan Yusuf Güney sokaktaki can dostlarımızı da unutmadı ve aç kalan yüzlerce köpeği İstanbul'dan taşıdığı mamalarla doyurdu.

    HELAL OLSUN İBRAHİM
    Geçtiğimiz yaz ciğerimizi yakan orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılarak yangın bölgelerinde elinde geleni yapan oyuncu İbrahim Çelikkol da şimdi deprem için seferber oldu. Uzun süredir ormanlık alandaki bir evde yaşayan ve zor doğa koşullarına karşı eğitimli olan Çelikkol, Hatay'da girilmeyen 30 köye girip arama kurtarma çalışmalarına da aktif olarak katıldı.

    Gamze Özçelik, Hatay'daki depremzedelere çorba dağıttı.

    Yusuf Güney, Elbistan'daki köpeklere kilolarca mama verdi.
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        Haberler Saklambaç Ünlüler deprem bölgesinde! Gamze Özçelik, İbrahim Çelikkol, Yusuf Güney...
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