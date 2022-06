Buray İzmir konserinde 11 yaşındaki görme engelli Amelya ile muhteşem düete imza attı

SİBEL CAN HARBİYE'Yİ SALLADI

Ünlü sanatçı Sibel Can, Kerkisolfej organizasyonu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde muhteşem bir konsere imza attı. Televizyon programı partnerleri Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sürpriz yaparak konsere gelmesi Can'ı hem şaşırttı hem de mutlu etti. Konseri için günler öncesinde hazırlıklara başlayan ve titizlikle takip eden Sibel Can, gecede üç ayrı elbise giyerek adeta şov yaptı.

Hakan Altun 'Telefonun başında' şarkısıyla, yine herkesi mest etti. Hüsnü Şenlendirici, klarnetiyle müzik ziyafeti çekti.