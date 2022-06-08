Buray İzmir konserinde 11 yaşındaki görme engelli Amelya ile muhteşem düete imza attı

Buray, Kerkisolfej organizasyonu ile gerçekleşen İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Okulunda ziyaret ettiği ve müzikal yeteneğinden çok etkilendiği İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz'u sahnesinde ağırlayan sanatçı, yetenekli hayranı ile muhteşem bir düete imza attı. "Bugün burada bulunan herkes benim için özel, ama biri var ki o çok ama çok özel. Yeteneği, gayreti ile hepimizi büyüledi" sözleri ile Ameliya'yı sahneye davet eden Buray, genç yetenekle "Kış Bahçeleri" şarkısına düet yaptı.