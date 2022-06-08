Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Buray İzmir konserinde 11 yaşındaki görme engelli Amelya ile muhteşem düete imza attı

    Buray, önceki akşamki İzmir konserinde yeteneğine hayran kaldığı görme engelli 11 yaşındaki Ameliya ile muhteşem bir düete imza attı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Haziran tarihli Saklambaç haberleri...

    Sevgi engelleri aştı

    Buray, Kerkisolfej organizasyonu ile gerçekleşen İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde anlamlı bir buluşmaya imza attı. Okulunda ziyaret ettiği ve müzikal yeteneğinden çok etkilendiği İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz'u sahnesinde ağırlayan sanatçı, yetenekli hayranı ile muhteşem bir düete imza attı. "Bugün burada bulunan herkes benim için özel, ama biri var ki o çok ama çok özel. Yeteneği, gayreti ile hepimizi büyüledi" sözleri ile Ameliya'yı sahneye davet eden Buray, genç yetenekle "Kış Bahçeleri" şarkısına düet yaptı.



    ESTETİK ÇIKIŞ
    Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle yıldızı parlayan Selin Genç, önceki gün alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, hiç estetik olmadığını söyleyip ekledi: "Doğallığı korumak istediğim için yüzüme dokunmuyorum, o yüzden estetik operasyon yaptırmam."



    ŞİPŞAK ALIŞVERİŞ
    Ceyda Düvenci, geride bıraktığımız gün İstinye'deydi. Düvenci, tek başına alışveriş yaparak gününü değerlendirdi. Verdiği kilolarla dikkat çeken deneyimli oyuncu, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.



        BOMBA BULUŞMA
        Tarık Sezer Orketrası, müzikseverler için arşivlik müzik birlikteliklerine bir yenisini daha ekledi. Berkay'ın muhteşem yorumu ile 'En Güzelinden' şarkısına hayat veren birliktelik, müzikseverleri hayli mutlu edecek. Berkay ile birlikte bu yazın en çok dinlenecek şarkılarından birini yaptığını dile getiren Tarık Sezer, ünlü şarkıcıya da övgüler yağdırdı.



        ALEYNA YOLA GELDİ!
        Pop müziğin en çılgın isimlerinden Aleyna Tilki, sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlarını sürdürüyor. Dün otobüse binip buradan bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan 22 yaşındaki popçu, bu kareye "Otobüse de bindiğimi göre ben artık yola geldim" mesajı yazdı. Aleyna'nın paylaşımına takipçilerinden "Yola gelmen için 500T'ye da metrobüse binmen lazım. Asıl olay orada" mesajları yağdı.



        ANLAMSIZ PANİK
        Survivor'ın tek kadın şampiyonu olarak tarihe geçen Merve Oflaz, önceki gün sosyetik sevgilisi Allan Hakko ile alışverişe çıktı. Mağazaları dolaşan ikili, gazetecileri görünce anlamsız bir şekilde panik oldu. Merve Oflaz, bir takı mağazasına girerek "Konuşmayacağım, konuşacak bir şeyim yok" dedi. Oflaz, kendisine pırlanta bileklik bakarken sosyetik aşkı da yanında telefonla uğraşıp alışveriş bitmesini bekledi. (Doğan SAVAŞ)



            SİBEL CAN HARBİYE'Yİ SALLADI
            Ünlü sanatçı Sibel Can, Kerkisolfej organizasyonu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde muhteşem bir konsere imza attı. Televizyon programı partnerleri Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sürpriz yaparak konsere gelmesi Can'ı hem şaşırttı hem de mutlu etti. Konseri için günler öncesinde hazırlıklara başlayan ve titizlikle takip eden Sibel Can, gecede üç ayrı elbise giyerek adeta şov yaptı.
            Hakan Altun 'Telefonun başında' şarkısıyla, yine herkesi mest etti. Hüsnü Şenlendirici, klarnetiyle müzik ziyafeti çekti.



            SON KARAR İTALYA
            Bu yaz İtalya'da evlenecek olan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, önceki gün Etiler'de alışverişteydi. Düğünle ilgili detay soran gazetecilere, "Hiç sürpriz bırakmıyorsunuz" diyerek sitem etti. Düğünlerinin neden İtalya'da olacağıyla ilgili sorulara ise "Bizim için özel bir anısı var" yanıtı verdi.
            (Doğan SAVAŞ)



            EN GÜZEL POSTACI
            Eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla beraber uzun süredir ABD'de yaşayan Ceyda Ateş Toplusoy'dan renkli paylaşım... Güzel oyuncu, Florida'daki evlerinin önünde posta kutusuyla böyle poz verdi. Ateş'in "Bak postacı geliyor" notunu düştüğü bu karesine takipçilerinden "En güzel postacı" mesajları ve beğeni yağdı.



                PARİS HAVASI
                Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Fransa'ya gitti. Paris'in altını üstüne getiren güzel oyuncu, kendine has tarzıyla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya, önceki gün de ünlü markalardan seçtiği ürünlerle değeri binlerce TL'yi bulan kombiniyle sosyal medyadan böyle paylaşım yaptı.



                LÜKS HAYAT
                Madonna ve Kate Moss gibi birçok yıldızla çalışan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Türkiye'ye geldi. Yakın dostu Nevbahar Koç'un yatıyla Ege'yi dolaşan Alaş'la gezen isimler arasında sosyetik güzeller Özlem Önal ile Esra Dinçkök de vardı.



                ACI KONUŞTU
                İbrahim Tatlıses, şu sözleriyle birine gönderme yaptı: "İzmir'de çekirdek bir ailem var dedim; ailemin içine ettiler. Yapacağımı yapmışım, herkesin yaşamı garantide. Kim sebep olduysa Allah onları bildiği gibi yapsın. Hakkımı helal etmiyorum."



                    BÜYÜK OYUN
                    ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da SAAT 20.00'DE reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 97'nci bölümüyle nefesleri kesecek. 'Kuruluş Osman'da yıllarca büyük hainlikler yapan Barkın Bey'in foyası ortaya çıkarken, Osman Bey ve Alpları Yenişehir fethi için bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Osman Bey'in hedefi Yenişehir'dir.



                    RAKAMLARLA ÇUKUROVA EFSANESİ
                    ATV'de ekrana geldiği 4 sezon boyunca Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan 'Bir Zamanlar Çukurova', zengin oyuncu kadrosundaki birçok değişime karşın ekranların en çok ilgi gören dizilerinden biri olma özelliğini sezonlar boyunca sürdürdü. Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da ilgi gören dizi, 60 farklı ülkede 15 dilde yayınlandı. 'Bir Zamanlar Çukurova' 16 Haziran Perşembe günü, 141. bölümüyle final yapmaya hazırlanırken, dizi için 2 milyon kelimeden fazla senaryo yazıldı. Dizinin çekimleri boyunca 450 farklı mekan kullanılırken, 'Bir Zamanlar Çukurova' yurt içinde ve yurt dışında 40'ın üzerinde farklı ödül kazanarak eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Asgari ücret için k’ara’r ’zam’anı
                    Haberler Saklambaç Buray İzmir konserinde 11 yaşındaki görme engelli Amelya ile muhteşem düete imza attı
                        SON DAKİKA