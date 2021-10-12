Daren Gerede Erkaya kendisinden 23 yaş büyük Bilge Öztürk’le aşk yaşamaya başladı! Anne Bennu Gerede aşka onay verdi

23 YAŞ FARKA ANNE ONAYI

Bennu Gerede, Öztürk'ün fotoğrafına, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp olağanüstü bir birliktelik yaşamaları bana ümit ve ışık veriyor ki... Seni inanılmaz seviyorum Bilge'cim... Çok ve çok" yorumunu yaptı.