Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Daren Gerede Erkaya kendisinden 23 yaş büyük Bilge Öztürk’le aşk yaşamaya başladı! Anne Bennu Gerede aşka onay verdi

    Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya, kendisinden 23 yaş büyük Bilge Öztürk’le aşk yaşamaya başladı. Sosyetik fotoğrafçı, “Olağanüstü birliktelik” sözleriyle olay aşka onay verdi.

    Olağanüstü aşk!

    Yıllar önce Megastar Tarkan'la yaşadığı aşkla adını duyuran avukat Bilge Öztürk, aradığı aşkı, kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu. Önceki gün yaptığı "Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum" açıklamasıyla aşkını ilan eden 43 yaşındaki Öztürk, şimdiden aileye girdi. Daren'in annesi Bennu Gerede, oğlunun çok konuşulan aşkına onay verdiğini duyurdu.

    BİLGE'Yİ ÇOK SEVDİ
    Aradaki yaş farkının sorun olmadığına dikkat çeken sosyetik fotoğrafçı, Bilge Öztürk'e sosyal medyadan övgü yağdırdı. Öztürk, önceki gün sevgilisi Daren'le bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Bu kareye anne Bennu Gerede, yorumlar yaparak genç çifte mutluluk mesajları yazdı.

    Öztürk, önceki gün aşkının çocukluk fotoğrafını "Sonsuzluk" notuyla paylaştı.

        Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya'nın aşkı Akyaka'da sörf yaparken başlamış.

        23 YAŞ FARKA ANNE ONAYI
        Bennu Gerede, Öztürk'ün fotoğrafına, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp olağanüstü bir birliktelik yaşamaları bana ümit ve ışık veriyor ki... Seni inanılmaz seviyorum Bilge'cim... Çok ve çok" yorumunu yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Konya dışından da yoğun ilgi gördü
        Haberler Saklambaç Daren Gerede Erkaya kendisinden 23 yaş büyük Bilge Öztürk’le aşk yaşamaya başladı! Anne Bennu Gerede aşka onay verdi
            SON DAKİKA