Daren Gerede Erkaya kendisinden 23 yaş büyük Bilge Öztürk’le aşk yaşamaya başladı! Anne Bennu Gerede aşka onay verdi

Yıllar önce Megastar Tarkan'la yaşadığı aşkla adını duyuran avukat Bilge Öztürk, aradığı aşkı, kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu. Önceki gün yaptığı "Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum" açıklamasıyla aşkını ilan eden 43 yaşındaki Öztürk, şimdiden aileye girdi. Daren'in annesi Bennu Gerede, oğlunun çok konuşulan aşkına onay verdiğini duyurdu.
BİLGE'Yİ ÇOK SEVDİ
Aradaki yaş farkının sorun olmadığına dikkat çeken sosyetik fotoğrafçı, Bilge Öztürk'e sosyal medyadan övgü yağdırdı. Öztürk, önceki gün sevgilisi Daren'le bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Bu kareye anne Bennu Gerede, yorumlar yaparak genç çifte mutluluk mesajları yazdı.
Öztürk, önceki gün aşkının çocukluk fotoğrafını "Sonsuzluk" notuyla paylaştı.