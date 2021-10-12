Daren Gerede Erkaya kendisinden 23 yaş büyük Bilge Öztürk’le aşk yaşamaya başladı! Anne Bennu Gerede aşka onay verdi

Yıllar önce Megastar Tarkan'la yaşadığı aşkla adını duyuran avukat Bilge Öztürk, aradığı aşkı, kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu. Önceki gün yaptığı "Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum" açıklamasıyla aşkını ilan eden 43 yaşındaki Öztürk, şimdiden aileye girdi. Daren'in annesi Bennu Gerede, oğlunun çok konuşulan aşkına onay verdiğini duyurdu.