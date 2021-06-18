Özge Ulusoy, estetik iddialarına yanıt verdi

GÖKSEL TİMES MEYDANI'NDA

Audio dünyasının lideri Spotify, müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı kapsamında sadece kadın sanatçılardan oluşan global çalma listesinin yanı sıra, pek çok farklı ülkeden yerel çalma listeleri ile müzik dünyasında kadınları onurlandırmaya devam ediyor. Haziran ayında EQUAL global çalma listesine Türkiye'den konuk olan kadın sanatçı Çölde Bi' Vaha adlı şarkısıyla Göksel oldu. Sanatçı aynı zamanda, bu ay Türkiye EQUAL çalma listesinin kapağını da süsledi. Bununla da kalmadı... Göksel, EQUAL Müzik Programı ile Spotify'ın New York Times Square'deki meşhur reklam alanlarında da boy gösterdi.