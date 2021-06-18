Özge Ulusoy, estetik iddialarına yanıt verdi

Özge Ulusoy, önceki gün Beauty Eurasia Güzellik ve Kozmetik Fuarı'nı ziyaret etti. Uraw Cosmetics standında poz veren Ulusoy, "Bakın yüzümde bir şey görüyor musunuz? Burnum dışında estetiğim yok. Yonca Evcimik'e benzetmişler. Gurur duyarım" dedi.
YERİM SENİ ASYA
Oyuncu Necip Memili, eşi Didem Dayıoğlu ve kızı Asya ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Türbükü Mavi Otel'de görüntülenen Memili'nin keyfi yerindeydi. Oyuncunun kızı Asya'yı öpüp, ısırdığı anlar objektife böyle yansıdı. Doğan SAVAŞ.
ŞİPŞAK ALIŞVERİŞ
Sosyetik Ahu Tuğbay, Türkbükü'nde yürüyüş yaptı. Bir mağazaya giren Tuğbay'ın bikiniyi kabin yerine dışarıda denemesi dikkat çekti.