Seren Serengil, beş yıl önce tüp mide ameliyatı oldu. Hamile kalmak isteyen Serengil, tekrar kilo aldı.
Ancak annelik hayaline kavuşamayan şarkıcı, yeniden zayıflamaya karar verdi. Sağlıklı beslenme ve diyet yerine yine bir dokturun kapısını çalan Seren Serengil, 8 ay önce 'gastrik by-pass' ameliyatı oldu. 46 kiloya düşen Serengil, sağlık sorunları nedeniyle hastanaye kaldırıldı.
Ünlü sanatçıya doktorları, geri dönüşüm ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Bu operasyonda, bağırsağın 'gastrik by-pass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor. Serengil'in ölüm riski üzerine gözlerin çevrildiği gastrik by-pass ameliyatını yapan Opr. Dr. Ersin Aksu, "Ameliyat sonrası bazı hastalarda 'Dumping Sendromu' gelişebiliyor. Bu, ameliyatın doğasında var" dedi.
DEVRE DIŞI!..
Seren Serengil'in yıllar önceki mide küçültme ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Altun ise şöyle konuştu: "Tüp mide ameliyatıyla güzel kilo verdiniz. Biz sizi revizyon ameliyatına uygun bulmamıştık çünkü belirli şartları vardı. Sizin ikinci ameliyatta 2 metre bağırsak devre dışı kalmış."
DENETİM OLMASI ŞART!
Birçok sağlık merkezinde her isteyene tüp mide ameliyatının yapıldığını söyleyen uzmanlar, "Bu operasyonlarla ilgili acil denetim gelmeli" dedi. Bu arada Deniz Seki ve Ozan Orhon gibi magazin dünyasından birçok isim tüp mide ameliyatı olduktan sonra tekrar kilo aldı.
MİDENİN YÜZDE 80'İ ALINIR
Tüp mide ameliyatı, midenin yüzde 80'lik bir kısmının cerrahi operasyonla alınmasıdır. Ameliyattan sonra hasta, çok az yiyince bile tokluk hissine ulaşır. Kilo vermek için ameliyat dışında yöntemler denenmeden tüp mide ameliyatı, uygun görülmez.
'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKÜYOR'
Ne yazık ki günümüzde ameliyatlar estetik gibi keyfi şekillerde uygulanıyor. Bu durum, hayati risklere yol açıyor. Hastaların önce sağlıklı bir beslenme düzeni ile kilo vermeye çalışması, başka çözümü yoksa bu tarz ameliyatlara yönlendirilmesi gerekiyor. Ameliyat olan hastalarda bağışıklık sistemi çöküyor bu da kişinin hastalıklara açık hale gelmesine yol açıyor. Herkese obezite cerrahisi ameliyatı yapılmaz.
'YANLIŞ AMELİYATLAR YAPILMIŞ'
Seren Serengil için yanlış ameliyatlar tercih edildiği için bu duruma gelinmiş. Bypass ameliyatı geri alınabilir ancak tüp mide geri alınamaz. Serengil'in önünde uzun bir tedavi süreci var. Bu tarz ameliyatların keyfi yapılması bizim de rahatsız olduğumuz bir durum. 10 kilo fazlası var diye hastaya bu ameliyatı uygulamak, hayati risk doğuran sonuçlara yol açabilir.