'YANLIŞ AMELİYATLAR YAPILMIŞ'



Seren Serengil için yanlış ameliyatlar tercih edildiği için bu duruma gelinmiş. Bypass ameliyatı geri alınabilir ancak tüp mide geri alınamaz. Serengil'in önünde uzun bir tedavi süreci var. Bu tarz ameliyatların keyfi yapılması bizim de rahatsız olduğumuz bir durum. 10 kilo fazlası var diye hastaya bu ameliyatı uygulamak, hayati risk doğuran sonuçlara yol açabilir.