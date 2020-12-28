Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil: "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım"
Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek sevenlerini korkuttu. Salı günü yapılacak tetkikler sonucunda vücudunun ameliyatı kaldırıp kaldırmayacağı konusunda net bir karar verileceğini ifade eden Seren Serengil'in hastaığı ne? Instagram paylaşımıyla üzen Seren Serengil'in son hali...
SEREN SERENGİL'İN SON HALİ
"46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..." diye devam etti.