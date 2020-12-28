Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil: "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım"

Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil: "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım"

Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek sevenlerini korkuttu. Salı günü yapılacak tetkikler sonucunda vücudunun ameliyatı kaldırıp kaldırmayacağı konusunda net bir karar verileceğini ifade eden Seren Serengil'in hastaığı ne? Instagram paylaşımıyla üzen Seren Serengil'in son hali...

28.12.2020 12:37 - Son Güncelleme: 28.12.2020 13:05
Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil: Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım

Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" sözleriyle sevenlerini üzdü. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil'e ne oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil: Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım

'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil'den sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Serengil, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil: Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım

Serengil, paylaşımında; "Sevgili canlarım, o kadar merak edenim ve sevenim varmış ki insan hastayken en çok ihtiyacı olan şey buymuş... Ben maalesef büyük sağlık sorunları yaşıyorum. Önceleri belli etmemeye çalıştım annem üzülmesin sizler üzülmeyin diye ama iş biraz ciddiye bindi" dedi.

Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil: Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım

SEREN SERENGİL'İN SON HALİ

"46 kiloya düştüm ve vermeye devam ediyorum... Geri dönüşüm ameliyatına vücut hazır mı, şu aşamada kaldırır mı vücut. Bunun kararı için salı günü tekrar tetkiklerim yapılacak. Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz. Tehlikeli ve zor bir süreç ama öte yandan da olmasam yaza çıkmazmışım... Dualarınızla yine bunu da atlatacağım. İyiyim. Dinleniyorum, serum takılıyor. İyi olacağım İnşallah..." diye devam etti.

Seren Serengil'den korkutan haber! 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil: Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım

2016 YILINDA MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDU
2016 yılında mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ayda 25 kilo vermişti.

DİĞER GALERİLER