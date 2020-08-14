Magazin dünyasındaki birçok gizli ilişkiyi gün yüzüne çıkaran Takvim, önceki gün yine gündemi değiştirdi... Daha önce 2 kez evlendiği Erdinç Acar'la geçtiğimiz ay boşanan Hande Demir'in iş insanı Cevdet Taşçeken ile yakınlaştığı haberimiz büyük ses getirdi. 3 çocuğunun babası Erdinç Acar'a tekrar döneceği konuşulurken Cevdet Taşçeken ile yakınlaşan Hande Demir, gizli yaşadığı aşkının duyulmasıyla birlikte büyük panik yaşadı.
Hande Demir
ESKİ ELTİ YANINDA
İlişkisini açıklamak için henüz erken olduğunu düşünen Demir, haberin sosyal medyada yayılmasını önlemek için harekete geçti. Birçok haber sitesini arayıp haberi görmemelerini rica eden Demir'in yardımına eski eltisi Emel Yıldırım koştu. Eski Türkiye güzeli Yıldırım da dostlarından yardım isteyerek eltisine destek olmaya çalıştı.
Emel Yıldırım
Eski eş Cevdet Taşçeken