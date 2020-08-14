İlişkisini açıklamak için henüz erken olduğunu düşünen Demir, haberin sosyal medyada yayılmasını önlemek için harekete geçti. Birçok haber sitesini arayıp haberi görmemelerini rica eden Demir'in yardımına eski eltisi Emel Yıldırım koştu. Eski Türkiye güzeli Yıldırım da dostlarından yardım isteyerek eltisine destek olmaya çalıştı.