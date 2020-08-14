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    • Saklambaç
    • 14.08.2020 Gazete
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    ’dan boşanıp ile görüntülenen eski eltisi 'dan yardım istedi!

    Geçtiğimiz ay ’dan boşanan , Takvim’in ortaya çıkardığı fotoğraftan sonra büyük şok yaşadı. İş insanı ile romantik pozunu önceki gün gazetede gören Hande Demir’in yardımına eski eltisi koştu

    Hande Demir, Cevdet Taşçeken ile görüntülendi

    Magazin dünyasındaki birçok gizli ilişkiyi gün yüzüne çıkaran Takvim, önceki gün yine gündemi değiştirdi... Daha önce 2 kez evlendiği Erdinç Acar'la geçtiğimiz ay boşanan Hande Demir'in iş insanı Cevdet Taşçeken ile yakınlaştığı haberimiz büyük ses getirdi. 3 çocuğunun babası Erdinç Acar'a tekrar döneceği konuşulurken Cevdet Taşçeken ile yakınlaşan Hande Demir, gizli yaşadığı aşkının duyulmasıyla birlikte büyük panik yaşadı.

    Hande Demir

    ESKİ ELTİ YANINDA

    İlişkisini açıklamak için henüz erken olduğunu düşünen Demir, haberin sosyal medyada yayılmasını önlemek için harekete geçti. Birçok haber sitesini arayıp haberi görmemelerini rica eden Demir'in yardımına eski eltisi Emel Yıldırım koştu. Eski Türkiye güzeli Yıldırım da dostlarından yardım isteyerek eltisine destek olmaya çalıştı.

    Emel Yıldırım

    Eski eş Cevdet Taşçeken
    Haberler Saklambaç Erdinç Acar’dan boşanıp Cevdet Taşçeken ile görüntülenen Hande Demir eski eltisi Emel Yıldırım'dan yardım istedi!
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