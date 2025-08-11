Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir ve Kahramanmaraş'ta yeşil vatan savunması

Tarım ve Orman Bakanı ibrahim Yumaklı yurt genelinde devam eden ve kontrol altına alınan orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.
CANLI ANLATIM
İZMİR BUCA'DA ALEVLER YÜKSELDİ | MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI
İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozerle yangına müdahale ediliyor.
Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamayan uçakların, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.
VATANDAŞLAR HAYVANLARINI KURTAMAYA ÇALIŞTILAR
Yangında alevlerin yakındaki hayvan ağıllarına doğru doğru ilerlemesi yürekleri ağza getirdi. Bazı besiciler, hayvanlarını uzaklaştırarak, alevlerden kurtarmaya çalıştı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
SOMA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Manisa’nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, Soma’ya bağlı Turgutalp Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede yapımı devam eden tenis kortu için demir kesildiği sırada makineden sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Burada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Dün akşam saatlerinde karadan devam eden çalışmalara bu sabah hava araçları da destek verdi. Rüzgarın etkisinin azalmasıyla birlikte yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
SOMA YANGINI İLE İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangınla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor.
Öte yandan, yangının demir kesme işlemi yapıldığı sırada kıvılcımların otları tutuşturması ve ardından rüzgarın da etkisiyle ormana yayılması sonucu çıktığı belirlendi.
22 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, 10 binada bulunan 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Çanakkale Merkez Dardanos'ta meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 105 binada 160 bağımsız bölümü inceledik. 10 binada bulunan 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1'i depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çanakkale'de de çalışmalarımıza hiç vakit kaybetmeden başlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz."
YANGINA 16 HAVA ARACI MÜDAHALE ETTİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen yangın hakkında açıklamalarda bulundu.
Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'dan kentteki orman yangınlarına ilişkin brifing aldı.
Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de 1 Mayıs'tan bugüne 115 orman yangını çıktığını söyledi.
Bu orman yangınlarının 106'sının seviye 1, 4'ünün seviye 2 ve 5'inin seviye 3 olarak tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, "Seviye 3 ulusal çapta büyük yangın. Bir de seviye 4 var ki o uluslararası çapta olan yangın. Şükürler olsun ki bugüne kadar o büyüklükte bir yangın olmamıştır. Bu güzel şehrimizde dün Güzelyalı köyü civarında seviye 3 olarak büyük bir yangın maalesef oldu. Bugün saat 14.25 itibarıyla tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
Bakan Yerlikaya, yangın güzergahını hava aracıyla gezdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Tamamen Çanakkale'nin yerleşim alanını tehdit eden, olumsuz etkileyen bir yangındı. Yangının ilk anından itibaren kıymetli Valimizin koordinasyonunda buradaki Güzelyalı Yangın Harekat Merkezi'nde hemen Acil Durum Yönetim Merkezi AFAD olarak bir koordinasyon başlatıldı. Rakam veriyorum, 1645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 12 sivil toplum kuruluşundan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç ve 94 arama kurtarma personeliyle tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yangın saat 14.25 itibarıyla kontrol altına alındı."
Devletin tüm kurum ve kuruluşları, belediyeler ve komşu vilayetlerin görevlilerinin her birinin hiç çağrılmadan hareket ettiğini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"AFAD tecrübesiyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Çanakkale merkezde Valimizin koordinasyonunda, nihayetinde AFAD olarak da hem merkezdeki AFAD Başkanlığındaki koordinasyon merkezinde, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hepsi gerçekten gece uyumadılar ve yangını kontrol altına aldılar. Çanakkale'mize, bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her zaman söylediğimiz duayı yapıyoruz. 'Allah tekrarından ve bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden Çanakkale'mizi, güzel şehrimizi korusun' diyoruz."
"2 BİN 220 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ"
Ali Yerlikaya, yangın Çanakkale'nin merkezini tehdit ederken vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesiyle ilgili önemli bir hizmet verildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Gerçekten takdire şayan bir koordinasyonla bunlar yapıldı. 13 noktadan, bu orman yangını sebebiyle 1983 vatandaşımız kara yolundan, 237 vatandaşımız deniz yolundan olmak üzere toplam 2 bin 220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Özellikle deniz tahliyesini burada anlatmak lazım. Dün bunu sosyal medyadan da paylaştım. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi, GESTAŞ, Liman Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait botlar görev yaptı. Her birini yürekten takdir ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Bugün ziyaretine gittiğim ve şu anda geçici barınma hizmetini verdiğimiz vatandaşlarımız da gerçekten minnettarlar."
Yerlikaya, tahliye sürecinde güvenli bölgelere alınan 2 bin 220 vatandaştan 161'inin kendi isteğiyle müracaat ettiğini söyleyerek, "Biz de onları Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdu'nda misafir ediyoruz. Her böyle afet döneminde olduğu gibi dünkü yangında da Türk Kızılay'ın koordinasyonunda beslenme ve çalışma grubu gerçekten güzel hizmetler yaptı. Sadece Türk Kızılay'ın kendisi değil aynı zamanda Diyanet Vakfı, Çanakkale Belediyesi, komşu vilayetlerden gelen belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarının her birine müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.
Yangından etkilenen bölgelerde yürütülen enerji çalışma grubuyla ilgili verilere değinen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Böyle durumda özellikle yerleşim alanına yaklaştıkça Orman Genel Müdürlüğümüz, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüz hemen doğal gazla, elektrikle ilgili uyarıları dikkate alarak tedbir amaçlı kesintiler yapıldı. Şu ana kadar 2 bin 945 aboneye elektrik enerjisi verildi. Çınarlı köyü ve Güzelyalı'daki toplam 1131 aboneye, henüz o yangından etkilenen 2 trafonun, biz de gittik gördük, yapım süreçleri devam ettiği için biter bitmez elektrikleri verilecek. Doğal gazda biraz daha sabretmemiz gerekecek. Doğal gaz hat ve kutularında meydana gelen hasarlardan dolayı 1400 binada toplam 3 bin 200 abonemize maalesef doğal gaz verilememekte. Vatandaşlarımızın güvenliği için burada şu an için verilemiyor ama orada da doğal gazla ilgili olan dağıtım firması gerçekten cansiparane gayret gösteriyor. Tıpkı elektrik dağıtım şirketi gibi. Bunlar da en kısa zamanda verilecek."
Yangın bölgesinde sağlık alanındaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"139 vatandaşımız yangından olumsuz etkilendi. Sağlık İl Müdürü'müzden buradaki yapmış olduğumuz toplantılarda da bilgi aldık. Şu anda tedavisi devam eden hastanede kalan 4 vatandaşımızın olduğunu ifade etmek istiyoruz. Onların da genel sağlık durumları iyi. Yakın zamanda inşallah, onlar da diğer taburcu olan vatandaşlarımız gibi sağlıklarına kavuşup oradan taburcu edilecekler. Biz hem taburcu olanlara hem de tedavisi devam eden vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Bakan Yerlikaya, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaretinde, yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtti.
Bu çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan 7 ekiple yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Ben de o ekipleri ziyaretlerimde gördüm. Arkadaşlarımız bugün tam anlayamasalar bile yarın öğlene doğru bu çalışmayı bitirecekler. Zarar tespitiyle de ilgili defterdarımız bu işin sorumlusu. Onun kurmuş olduğu 15 ekip var. Onlar da aynı şekilde, gayet güzel, titiz bir çalışma yapıyorlar."
Yerlikaya, Çanakkalelilere seslenerek, şunları söyledi:
"Gerek hasar tespiti gerek zarar tespitiyle ilgili 112'ye gelen çağrılar... Evet, bunları biz önceliyoruz. İki, mahalle muhtarlarımıza, kaymakamlarımıza, işte, burayı arayanlar... Bunların tamamına biz gittiğimiz gibi, oraya geldiğimiz, çalışırken, 'şurada da şurada da' diye işaret edilen, rica olunan tüm yerlere baş göz üstüne. Bunların tamamına arkadaşlarımız, ekiplerimiz, gerek zarar gerek hasarla ilgili tespitlerini yapacaklar ve buradaki süreç de devam edecek."
"'Muhtemelen' diyoruz. Şu ana kadar bize şifahen, telefonla veya yazıyla müracaat edenleri biz yarın akşama doğru bitirmiş oluruz." diyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onun haricinde de müracaatın süresi var. Gelen her müracaatı da arkadaşlarımız sabırla karşılayacaklar ve sonuçlandıracaklar. Peki, bu ana kadar zarar tespitleri yapılan... 15 Temmuz yangınımız vardı, biliyorsunuz. Bir de 8 Ağustos. Yani, bundan az evvel olan bir yangın vardı. Onlarla da ilgili biz, şu ana kadar yapılan zarar tespitlerinden sonra, destek ödemesi babında 35 aileye, Valimizin koordinasyonunda 2 milyon 215 bin lira hesaplarına aktarıldığının da altını çizmek istiyorum. Nihayetinde dün başlayan, bugün biten bu yangının da zarar tespitleri bittikten sonra, onların da hesaplarına destek ödemelerini yine, kıymetli Valimiz yapacak. Şu ana kadar biz Valilik emrine 6 milyon 800 bin lira bir ödenek aktardık. Kaynakla ilgili şükürler olsun ki bir sorunumuz yok. Ne zaman bununla ilgili ilave Valimizin bir arzusu olduğu zaman da AFAD Başkanlığımız süratle hesaplarına bunu gönderecektir."
Bakan Yerlikaya, kentte beraberindekilerle gün içinde çeşitli ziyaretlerde bulunduğuna değindi.
Ziyaretlerine Orman Yangın Koordinasyon Merkezi'nden başladıklarını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Biliyorsunuz, orada devamlı 3 uçak, 5 helikopter daimi duruyor ama Edremit'te de var biliyorsunuz. Dolayısıyla biz, bir orman şehriyiz. Aynı anda, burada, Allah muhafaza, bir yangın olduğu zaman süratle aksiyon alan bir Orman Yangın Koordinasyon Merkezimiz var. Çok kıymetli Bekir Bey var, Genel Müdürümüz var ve Bölge Müdürümüz var. Hepsi buradalardı. Onlara hem geçmiş olsun hem de çabaları, gayretleri, yorulmak bilmeyen, gerçekten muhteşem çabalarından dolayı kendilerini tebrik ettik. Yine Çınarlı köyü Dardanos mevkisi ve Güzelyalı köyümüzü ziyaret ettik. Orada özetle, hem hasar tespit çalışmalarındaki arkadaşlarımızı gördük. Onlara kolaylıklar dilediğimiz gibi orada yangından etkilenen evlerde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Aynı zamanda bizim emniyetimizin ve jandarmamızın da biliyorsunuz eğitim tesisi var. Hem jandarmamızın Güzelyalı'da hem de polisimizin eğitim merkezleri var. Onların da olumsuz etkilendikleri, az da olsa yerler var."
Bakan Yerlikaya, Terzioğlu KYK Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Orada kalan hem öğrencilerimiz vardı. Gençlik ve Spor'un kampından oraya gelen sporcu öğrencilerimiz hem de bizim, huzurevinden gelen büyüklerimiz vardı. Onların ellerinden öptük ve onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve onun şahsında Orman Genel Müdürlüğümüze, hem hava unsurlarımıza hem kara unsurlarımıza, bütün orman işçilerimize, orman çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.
Her birine minnettarız. Gerçekten bu sene, 1 Mayıs'tan bugüne, Türkiye'nin her yerindeki orman yangınlarında destan yazıyorlar. Hakeza, bu şehirlerdeki valilerimiz, bütün görevini bir tarafa bırakıyor ve ortada bir orman yangını, böyle bir afet varken valilerimiz, kendi emirlerindeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, şehrin belediyesi, belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları veya büyükşehir belediyesi... Bir takım olarak, tek yürek olarak, bir hemşehri bilinciyle, yine AFAD koordinasyonunda, bu yangınları bir an önce söndürmek noktasında gerçekten fevkalade mücadele ediyorlar."
Yerlikaya, orman yangını konusunda büyük tecrübeye sahip olduklarını vurguladı.
"Tüm afet türleriyle ilgili, AFAD koordinasyonunda, Türkiye Acil Müdahale Planlarımız, Türkiye genelinde ama 81 ilde, hangi türden bir afet olursa, kimin nerede, nasıl hareket edeceğiyle ilgili planlarımız var." diyen Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Çanakkale TAMP planımız kapsamında da bu yangında, Valimizin koordinasyonunda... Ben geldim, önce burada arkadaşlarımızdan değerlendirmeleri, istişareleri aldık. Gördüğüm şey şu, diğer illerde gördüğüm gibi, bu şehrimizde şükürler olsun ki Valimizin başkanlığında, hiç seçilmiş, atanmış ayrımı yapılmaksızın büyük bir uyum var. Büyük bir destek var. Ben, kendilerinin her birini tebrik ediyorum. 'Allah da başta orman yangınları olmak üzere, deprem olmak üzere, tüm afet türlerinden Çanakkale'mizi ve ülkemizi korusun' diyoruz."
Yerlikaya daha sonra Dardanos Yangın Yönetim Merkezi ile yangının etkilediği Jandarma Güzelyalı Kampı'nı ziyaret etti.
Güzelyalı köyünde yangından zarar gören evlerde incelemeler gerçekleştiren Yerlikaya, evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde de incelemeler yapan Yerlikaya, yangın nedeniyle tahliye edilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdunda misafir edilen vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdi.
Yerlikaya, burada hediye verdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yerlikaya'ya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile diğer ilgililer eşlik etti.
ADANA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.
Maraşlı Mahallesi Murtluca mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
3 YANGIN DAHA KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kontrol altına alınan yangınlar ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yeşil Vatanımızı alevlere karşı savunmayı aralıksız sürdürüyoruz. Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile Çanakkale / Merkez / Dardanos ve İzmir / Karaburun yangınları TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan yangını söndürmeye çalışıyor.
YANGINLARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR
Yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan mücadeleler devam ediyor.
3 YANGIN DAHA KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kontrol altına alınan ve devam eden yangınlara ilişkin yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi sonucunda; Bolu / Mudurnu, Çanakkale / Ayvacık ve İzmir / Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale / Merkez / Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Manisa / Soma ve İzmir / Karaburun yangınlarının ise enerjisi düşürüldü, tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."
MANİSA'DA MAKİLİK ALANA SIÇRAYAN YANGIN 16 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarlada çıkıp makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 16 saatte kontrol altına alındı.
Badınca Mahallesi'ndeki bir tarlada dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında alevler, makilik alana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi, 1 iş makinesi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları için bölgeye gönderilin TIR'ın dorsesindeki iş makinesi yola devrildi. Yan yatan iş makinesi ekipler tarafından kaldırıldı. Vatandaşlar da su tankerleri ile alevlere müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın karmasıyla birlikte hava unsurlarının çalışmasına ara verildi. Alevlere gece boyunca müdahale karadan yapıldı.
Günün ilk ışıklarıyla hava unsurları tekrar çalışmaya başladı. Alevler 16 saatlik çaba sonucunda saat 10.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
DİKİLİ'DE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR
İzmir'in Dikili ilçesinde bir sitede çıkan ve makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Çandarlı Mahallesi'ndeki Bimeyko Sitesi'nde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 9 arazöz ve 3 su tankeri ile Dikili Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı site tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevlerin sıçradığı 3 bina zarar gördü. Yangına müdahalenin sürdüğü, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.
BAKAN YUMAKLI SON DURUMU PAYLAŞTI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı açıklamasında hangi yangınların kontrol altına alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında; Çanakkale / Ezine Edirne / Enez Hatay / Yayladağı Manisa / Şehzadeler TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI, Bolu / Mudurnu Kahramanmaraş / Göksun Çanakkale / Ayvacık İzmir / Dikili BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları sürüyor. Devam eden yangınlardan; Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale / Merkez’de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek."
MANİSA'DA YANGIN 2. GÜNÜNDE
Manisa'nın Soma ilçesinde dün çıkan orman yangın sürüyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Turgutalp Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında bir tenis kortu şantiyesinde kullanılan demir kesme makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 10 helikopter, 67 kara ekibi, 10 iş makinesi ve toplam 235 personel ile müdahale edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler geniş bir alana yayıldı. Tedbir amaçlı olarak Kozanlı Mahallesi boşaltıldı. Demir kesme işlemi sırasında gerekli önlemleri almadıkları öne sürülen ve yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesine ara verildi. Alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale tekrar başladı.
HATAY'DAKİ ORMAN YANGINI, 16,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dün çıkan orman yangını, 16,5 saat sonra kontrol altına alındı. İlçenin Suriye sınırına yakın Aslanyazı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere 2 askeri helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 69 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale edildi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, yangını bugün saat 8.30 sıralarında kontrol altına aldı. Zarar tespit çalışmalarının, soğutma işlemlerinin tamamlandıktan sonra başlayacağı belirtildi
BOLU'DA YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Göncek köyü mevkisinde dün saat 12.26'da çıkan yangına, Valilik koordinesinde Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap, 7 iş makinesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, AFAD, itfaiye ve jandarmadan 220 personel ve bölge halkının desteğiyle, havadan ve karadan etkin müdahale edildiği bildirildi.
Ekiplerin ve vatandaşların özverili çalışmaları sonucu yangının saat 23.45'te kısmen kontrol altına alındığı, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili araştırmalar neticesinde yangının tarlada çalışma yapıldığı esnada biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tespit edilmiş, yangına sebebiyet veren 2 şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
YANAN EVLER DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Çanakkale'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için mücadelede 2'nci güne girerken, Güzelyalı köyünde yanan evler dron ile havadan görüntülendi.
Çanakkale'nin Kepez beldesinde dün saat 13.30 da başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başlatıldı. Yangın ile mücadelede ikinci güne girilirken, 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelin ise karadan müdahalesi sürüyor.
3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Yangının etkisini kaybeden bölgelerde vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Ayrıca dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılırken, hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. Öte yandan yangının ilk anlarında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa ve yavru köpek orman işçileri tarafından kurtarıldı.
MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi. Açıklamada, "Bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi" denildi. Ayrıca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye edildi.
GÜZELYALI KÖYÜNDE YANAN ALANLAR DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Gece boyunca yangına karadan 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 diğer araçlar ve 770 personel ile müdahale devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangına havandan müdahale başladı. Öte yandan Güzelyalı köyünde yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.
ÇANAKKALE'DE YANGIN MÜCADELESİ
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
HATAY'DA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Hatay'ın Yayladağı ilçesi Aslanyazı Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor. Geceyi aydınlatan alevlere 2 askeri helikopter, 69 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale ediliyor.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ GECE DE SÜRÜYOR
Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına karadan yoğun müdahale gece boyunca devam ediyor. Yangın bölgesinde rüzgar zaman zaman şiddetini arttırırken ekipler ise yorulmak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; yangına havadan 10 uçak, 9 helikopter ile, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale edildiğini belirtti.
Riskli bölgelerde bulunan 2 bin 90 vatandaş tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edilirken, dumandan etkilenen 77 vatandaşın ise sağlık kuruluşlarında tedavileri devam ediyor.
EDİRNE'DE ORMAN YANGINI
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde çıkan orman yangınını kontrol altına alıp söndürmek için çok sayıda ekibin çalışması sürüyor. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Enez ilçemize bağlı Büyükevren köyümüz civarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları, ekiplerimiz tarafından yoğun ve aralıksız şekilde sürdürülüyor. Bölgede koordinasyon çalışmalarına devam eden Valimiz Yunus Sezer, incelemelerde bulunarak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Tahliye çalışmalarının da devam ettiği bölgede, vatandaşlarımızın yetkililer tarafından yapılan uyarı ve ikazlara uymaları, yangın bölgesine yaklaşmamaları ve trafik akışında dikkatli olmaları önemlidir" denildi.
YANGINDA MAHSUR KALAN 348 KİŞİ KURTARILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çınarlı Köyü mevkisindeki orman yangınlarında mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine bölgede 1 Sahil Güvenlik gemisi, 5 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin görevlendirildiğini belirtti.
Bölgede mahsur kalan 348 vatandaşın 187'sinin denizden, 161'inin ise Sahil Güvenliğin kara araçlarıyla emniyetli bölgelere tahliye edildiğini bildiren Yerlikaya, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Rabb'im her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun." ifadelerini kullandı.
ÇANAKKALE HAVALİMANI TÜM UÇUŞLARA AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, orman yangınları sebebi ile geçici olarak sivil uçuşlara kapatılan Çanakkale Havalimanı'nın tüm uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu.
ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE AÇILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale'de meydana gelen orman yangını nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü gemi trafiğine açıldığını duyurdu.
BAKAN YUMAKLI'DAN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün çıkan 55 orman yangınından 45'inin tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarında son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Kabine toplantısının ardından devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezine geldiklerini belirten Yumaklı, "Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45'ini tamamen kontrol altına aldık. Çanakkale Ayvacık ve Ezine, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Muğla Milas, Hatay Yayladağ,
Manisa Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü. Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor." ifadelerini kullandı.
"RİSK ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE DEVAM EDECEK"
Yumaklı, devam eden yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm güçleriyle mücadele ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen, dışarıda ateş ve anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."
Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtilerek, 10 yangından 7'sinin enerjisi düşürüldüğünü, bu 10 yangından 8'inin ise orman dışı alanlarda başlayarak ormana sirayet ettiğini duyurdu.
ÇANAKKALE VALİSİ TORAMAN: 2 BİN 90 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."
Vali Toraman, Çanakkale Merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.
Toraman, Çanakkale Boğazı'nda trafiğin kuzeyden güneye tek yönlü açıldığını kaydetti.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Dardanos mevkisiyle Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.
ÇANAKKALE-EZİNE KARA YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI
Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ile 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.
Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.
EVLER VE ARAÇLAR YANDI
Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.
Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor.
Yangında bazı araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) de yangından etkilenen bir evin bahçesindeki tavuğa su verdi.
Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye edildi.
Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.
Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 84 VATANDAŞIN TAHLİYE EDİLDİĞİNİ DUYURDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yangın bölgesinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesine yönelik açıklama geldi.
Açıklamada, "Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi." ifadeleri kullanıldı.
EVLER VE ARAÇLAR YANDI
Yangın sonrası bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.
Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor.
Yangında bazı araçların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.
YEŞİL VATAN'IMIZI KORUMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'de devam eden yangına karşı mücadelenin havadan ve karadan sürdüğünü bildirerek: "Çanakkale'de şiddetli rüzgar, yoğun duman ve yükselen alevlere rağmen; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın mücadelesi aralıksız sürüyor. Yeşil Vatan'ımızı korumak için aralıksız çalışıyoruz." açıklamasını paylaştı.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Dardanos mevki ile Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.
ÇANAKKALE-EZİNE KARA YOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI
Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ila 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.
7 UÇAK 6 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR
Vali Ömer Toraman, yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
"Yangına müdahale kapasitemiz artıyor; 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 45 arazöz, 20 itfaiye, 7 dozer ile karadan müdahale ediliyor. Riskli bölgeler karadan ve denizden tahliye edildi.Dumandan etkilenen 14 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."
HAVALİMANI KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'deki yangın nedeniyle havalimanı pistinin, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan, yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Çanakkale'de devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır."
BOĞAZ TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.
"VATANDAŞLARIMIZ GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMASIN"
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.
ÇANAKKALE'DE YANGIN ÇIKTI
Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.