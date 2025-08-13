Hande Soral İtalya’da Türk dizilerine artan ilgiden memnun

Hande Soral, geçtiğimiz gün "Musiki Cemiyeti Derneği"nin düzenlediği geceye katıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, "Ben de isterdim ki sesim güzel olsun ama maalesef değil. Bir de ne kadar uğraşsam da bunu düzeltemeyeceğim. Bu da başka bir gerçek. Ama şarkı söyleyebilmeyi çok çok isterdim." dedi.

İTALYA'DA İLGİ ÇOK BÜYÜKTÜ

Geçtiğimiz günlerde Sicilya'da düzenlenen Nations Award ödül töreninde, "TV dizilerinde üstün başarı" ödülüne layık görülen Soral, Taormina'da geçirdiği üç günü anlatarak, "Çok güzel ağırlandık, İtalya'da hem Türk dizilerine olan ilgi hem de benim daha önce oynadığım bir diziye ilgi çok çok büyüktü. Çok önemli isimler ile aynı sahnede bu ödülü aldım." ifadelerini kullandı.