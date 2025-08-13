Erol ve Rana Tabanca çifliğiyle Bodrum’da doğaya saygılı çiftçilik yapıyor

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından olan Polimeks Holding'in sahibi Erol Tabanca ile eşi Rana Tabanca çiftçi oldu. İş insanı, müze sahibi ve koleksiyoner vasıflarına bir yenisini daha ekleyen Erol Bey ve eşi Rana Hanım -kendi deyimleriylehayallerini gerçekleştirip Bodrum'da çiftçiliğe başladı. Erol Bey, Gündoğan'da sahibi olduğu 28 bin 940 metrekarelik arazide 'ERRA' (Erol'un 'ER'i ile Rana'nın 'RA'sı) adıyla çiftlik kurdu. Tabanca çifti, "Doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir ortamda kurduğumuz çiftliğimizde doğal tarım yapmayı ilke edindik; var olan bitki ve ağaçlardan, tamamen doğal ortamlarında yetişen ürünleri hiçbir katkı maddesi eklemeden tüketiciyle buluşturuyoruz." diyor.

GELİRLER SANATA GİDECEK

Çiftlikte, doğaya saygılı ve sürdürülebilir 14 odalı bir otel, restoran ve sosyal tesis de yer alıyor. Bu tesisler de ekoturizm ve sanat için kurulmuş. Türkiye'nin en önemli koleksiyonerlerinden olan ve 2019'da memleketi Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müze'yi (OMM) kuran Erol Tabanca eşiyle birlikte çiftçilik yaparken sanata da deste olmak istemiş.

Çiftlikten elde ettikleri gelirle, çiftlikte genç sanatçılara eğitim ve sanat yapma imkanı sunmayı amaçlıyorlar. Erol Bey, "Çiftlikte sanatçı adayı gençler, eğitim alsınlar, sanat ve doğa ile baş başa kalsınlar ve birbirlerinden esinlensinler istiyoruz. Tüm giderleri ise, çiftliğimizin ürünlerinin gelirlerinden karşılanacak." diyor.

Gündoğan’da çiftlik kuran çift, baharat, zeytinyağı ve reçel üretip satıyor (Takvim.com.tr)

Çiftlikten ürünler de çıkmaya başlamış; baharat, reçel, sirke, zeytinyağı, zeytin ve doğal sabun gibi ürünler ERRA markasıyla satılıyor. Dünyada bütün gözlerin, tarımın ve gıda üretiminin stratejik önemine çevrildiği bir dönemde, Erol-Rana Tabanca çiftinin çiftçi olması, umarım iş insanlarına da örnek olur.

Rana Tabanca, "Gençlere ve öğrencilere toprağı sevdirmek ve kendi bölgelerindeki toprağı da sahiplenmelerini sağlamayı hedefliyoruz." diyor.

Erol Tabanca, Bodrum Gündoğan'da sahibi olduğu ve çoğu zeytinlik olan 28 bin 940 metrekarelik araziye, 2022'de 'Ekoturizm/kırsal turizm tesis alanı' ruhsatı aldı. Bu ruhsatla yüzde 10 imar hakkı kazandı ve çiftlikte butik otel, restoran, havuz ve sosyal tesis yaptı.

Bodrum dünya markalarının etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor (Takvim.com.tr)

İŞ İLE TATİLİ BİRLEŞTİRDİ

Bodrum sadece dünya starlarını ağırlamakla kalmıyor, artık dünya markalarının etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor. Geçen ay dünyanın en lüks saat markalarından biri 150. yılını Bodrum'da kutlamıştı ve önce gün de dünyaca ünlü İngiliz lüks gözlük markası, yeni koleksiyonunu tanıtmak için Bodrum'da davet verdi.

Bizim sosyeteden ünlü isimlerinden katıldığı davete, markanın kurucusu Linda Farrow'un oğlu olan, bayrağı annesinden devralan Simon Jablon ev sahipliği yaptı. Ancak Simon Jablon, dünya basınında da gündemden düşmeyen Bodrum'a iş için gelmişken tatil de yapmak istemiş ve yanında eşi ve çocuğunu da getirmiş. Şimdi ailesiyle Bodrum'un tatilin keyfini çıkarıyor.

Tuba Ergin (Takvim.com.tr)

SOSYETEDE SON MODA HAVYAR PASTA

Tuba Ergin, Tuba Peksayar, Tuğçe Eyilik, Banu Kalpakçıoğlu, Ahu Orakçıoğlu, Nil Uzun gibi ünlü arkadaşlarıyla havyar pastasını üfledi.

Modacı Tuba Ergin'in geçen hafta sonu doğum günüydü. Bodrum'da tatilde olan Tuba Hanım, bir gün önce buluştuğu sosyeteden bir grup arkadaşıyla yeni yaşını kutladı. Kutlamada, arkadaşlarının Ergin'e sürpriz yapıp getirttiği doğum günü pastası havyardı! Gösterişli platformda, orijinal bir kutunun içine konulan ve üzerinde bir tane mum olan havyar, doğum günü pastası olarak masaya getirildi.

Tuba Hanım, pastasını üfledi ve havyarını yedi. Lüks ve zenginlik sembolü havyar, kutlama pastalarının yerini mi alıyor derken öğrendim ki, o havyar değil havyar görünümlü tiramisuymuş. Ünlü restoran Sakhalin'in Bodrum'daki şubesinin özel tatlısıymış. Meğer Bodrum'da havyarlı kutlamalar çok modaymış.

