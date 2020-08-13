Bir aydır bekar olan ve uzun süredir üç çocuğuyla Bodrum'da tatil yapan Hande Demir'in Acar'la barışacağı ve 3. kez nikah masasına oturacağı iddia edilirken ortaya çıkan bir fotoğraf tüm bu söylentileri çürüttü.

HAVADA AŞK KOKUSU VAR

İddiaya göre; sosyetik güzel gönlünü bir işadamına kaptırdı. O kişinin inşaat, mücevher ve madencilik sektöründe yaptığı yatırımlarla bilinen Cevdet Taşçeken olduğu konuşulurken, çiftin yan yana oldukları bir fotoğraf ortaya çıktı. İkilinin oldukça samimi olan ve aşk havası estiren bu pozu, "Yeni bir aşk mı doğuyor" dedirtti. Hande Hanım'ın iddialara nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu.