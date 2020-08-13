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    • Saklambaç
    • 13.08.2020 Gazete
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    'la boşanan iş adamı ’le yakınlaştı!

    , 2006 ve 2011 yıllarında iki kez evlendiği ’ı unuttu. Geçtiğimiz ay boşanan ve tekrar barışıp eski eşiyle evleneceği iddia edilen sosyetik güzelin, ’le ortaya çıkan bu samimi pozu yeni bir aşk mı dedirtti.

    Hande k'Acar!'

    Sosyetik güzel Hande Demir, 2006 ve 2011'de iki kez nikah masasına oturduğu ünlü iş insanı Erdinç Acar ile 10 Temmuz'da gizlice boşanmıştı. Demir'in boşanırken sadece eşinin ortağı olduğu siteden iki daire aldığı ortaya çıktı.

    Bir aydır bekar olan ve uzun süredir üç çocuğuyla Bodrum'da tatil yapan Hande Demir'in Acar'la barışacağı ve 3. kez nikah masasına oturacağı iddia edilirken ortaya çıkan bir fotoğraf tüm bu söylentileri çürüttü.

    HAVADA AŞK KOKUSU VAR
    İddiaya göre; sosyetik güzel gönlünü bir işadamına kaptırdı. O kişinin inşaat, mücevher ve madencilik sektöründe yaptığı yatırımlarla bilinen Cevdet Taşçeken olduğu konuşulurken, çiftin yan yana oldukları bir fotoğraf ortaya çıktı. İkilinin oldukça samimi olan ve aşk havası estiren bu pozu, "Yeni bir aşk mı doğuyor" dedirtti. Hande Hanım'ın iddialara nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu.


    Cevdet Taşçeken


    Hande Demir ve iki kez nikah masasına oturduğu Erdinç Acar'ın 3 çocuğu var. İkili, ayrılık sonrası da dost kalmayı başardı.

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    Haberler Saklambaç Erdinç Acar'la boşanan Hande Demir iş adamı Cevdet Taşçeken’le yakınlaştı!
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