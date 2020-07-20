Bronzluk tutkusunu ticarete taşıyıp kendi adını taşıyan güneş yağları çıkaran Eda Taşpınar, yine zekasını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan'da tatil yapan ikoncan, burada müdavimi olduğu beach'lerle ürünlerinin satışı için anlaşmalar yapmıştı.
Eda Taşpınar'dan benzer hamle geldi. Pandemi nedeniyle Komşu'ya gidemediği için Çeşme'de tatilde olan ikoncan, burada konakladığı Alavya Hotel'le güneş yağlarının satışı için anlaşma yaptı.
İNDİRİMİ KAPTI
Otelde indirimli olarak konaklayan Eda Taşpınar, güneş yağlarının satışı için de anlaşma yaparak bir taşla iki kuş vurmuş oldu.
Sosyetik Eda Taşpınar, bronzlaşma sevdasını yıllar önce kendi adını taşıyan yağlarla paraya çevirdi!