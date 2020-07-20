İNDİRİMİ KAPTI

Otelde indirimli olarak konaklayan Eda Taşpınar, güneş yağlarının satışı için de anlaşma yaparak bir taşla iki kuş vurmuş oldu.



Sosyetik Eda Taşpınar, bronzlaşma sevdasını yıllar önce kendi adını taşıyan yağlarla paraya çevirdi!