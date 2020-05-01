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    • Saklambaç
    • 01.05.2020 Gazete
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    Güzel oyuncu yardım istedi devreye girdi

    Yüzü gibi kalbi de güzel olan , evinde kendisine yardımcı olan çalışanın epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Twitter'dan yardım istedi. Ünlü oyuncu, "İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından gelemiyor" çağrısı yaptı. Son dönemde tüm dünyaya örnek olan da bu çağrıya hemen kulak verdi.

    Hızır gibi yetişti

    Yüzü gibi kalbi de güzel olan Eda Ece, evinde kendisine yardımcı olan çalışanın epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Twitter'dan yardım istedi. Ünlü oyuncu, "İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemiyor" çağrısı yaptı.

    Son dönemde tüm dünyaya örnek olan Sağlık Bakanlığı da bu çağrıya hemen kulak verdi. , şunları söyledi: "Hızlı cevabınız için yürekten teşekkür ederim. Fahrettin Bakanım; canla başla çalıştığınız için size teşekkür ediyorum, bütün bu süreçte kalbimizi kazandınız."

    Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Eda Ece yardım istedi Sağlık Bakanlığı devreye girdi
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