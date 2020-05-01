Yüzü gibi kalbi de güzel olan Eda Ece, evinde kendisine yardımcı olan çalışanın epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Twitter'dan yardım istedi. Ünlü oyuncu, "İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurt dışından ilaç gelemiyor" çağrısı yaptı.

Son dönemde tüm dünyaya örnek olan Sağlık Bakanlığı da bu çağrıya hemen kulak verdi. Eda Ece, şunları söyledi: "Hızlı cevabınız için yürekten teşekkür ederim. Fahrettin Bakanım; canla başla çalıştığınız için size teşekkür ediyorum, bütün bu süreçte kalbimizi kazandınız."