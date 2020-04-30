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    • 30.04.2020 12:18
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    Ünlü oyuncu 'nin talebine ndan jet yanıt

    Devlet, koronavirüsle mücadele sürecinde milletinin yanında olmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu , yanında çalışan cısının epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için 'ndan yardım istedi. Bakanlıktan Eda Ece'ye anında cevap geldi.

    Eda Ece'nin yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

    Ünlü oyuncu karantinayı evde geçiriyor. Ece, evinde kendisine cı olan çalışanın epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için hesabı Twitter'dan yardım istedi. 'ndan ise yanıt gecikmedi.

    Eda Ece, Twitter hesabından, "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası. İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurtdışından ilaç gelemiyor. 55 gün olmuş. Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş, bir süredir tamamen ilaçsız kaldı" paylaşımıyla çağrıda bulundu.

    BAKANLIKTAN JET YANIT
    Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası Ece bir paylaşım daha yaparken şu sözlerle teşekkür etti: "Hızlı cevabınız için sağlıklı çözüm yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur."

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