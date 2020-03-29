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’ya rakip çıktı! ile ukulele çalmayı öğrenmeye başladı...

için ukulele öğrenen ’ya rakip çıktı… Uyarılara kulak verip günlerdir evlerinden çıkmayan ile da bunu fırsat bilip ukulele çalmayı öğrenmeye başladı.

  • Saklambaç
  • 29.03.2020
  • Gazete
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Serenay Sarıkaya, büyük ilgi gören Alice Müzikali'ndeki rolü için uzun süre ukulele dersleri aldı. Bu konuda kendisini iyice geliştiren 28 yaşındaki oyuncuya, iki meslektaşı da rakip çıktı. Dilan Çiçek Deniz ve Farah Zeynep Abdullah, karantina günlerinde ukelele çalmayı öğrenmeye başladı.

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