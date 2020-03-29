Serenay Sarıkaya, büyük ilgi gören Alice Müzikali'ndeki rolü için uzun süre ukulele dersleri aldı. Bu konuda kendisini iyice geliştiren 28 yaşındaki oyuncuya, iki meslektaşı da rakip çıktı. Dilan Çiçek Deniz ve Farah Zeynep Abdullah, karantina günlerinde ukelele çalmayı öğrenmeye başladı.
Serenay Sarıkaya’ya rakip çıktı! Dilan Çiçek Deniz ile Farah Zeynep Abdullah ukulele çalmayı öğrenmeye başladı...
Alice Müzikali için ukulele öğrenen Serenay Sarıkaya’ya rakip çıktı… Uyarılara kulak verip günlerdir evlerinden çıkmayan Dilan Çiçek Deniz ile Farah Zeynep Abdullah da bunu fırsat bilip ukulele çalmayı öğrenmeye başladı.
- Saklambaç
- 29.03.2020
- Gazete
Serenay Sarıkaya, büyük ilgi gören Alice Müzikali'ndeki rolü için uzun süre ukulele dersleri aldı. Bu konuda kendisini iyice geliştiren 28 yaşındaki oyuncuya, iki meslektaşı da rakip çıktı. Dilan Çiçek Deniz ve Farah Zeynep Abdullah, karantina günlerinde ukelele çalmayı öğrenmeye başladı.
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