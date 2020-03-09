Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kalabalıktan martı kullanarak uzaklaşmak isteyen Kütük, kendisini görüntüleyen gazetecileri, "Aman önüme geçmeyin kaza yaparım" diyerek uyardı.
Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğluçifti, önceki gün Bebek'te görüntülendi.Kalabalıktan martı kullanarakuzaklaşmak isteyen Kütük, kendisinigörüntüleyen gazetecileri, "Amanönüme geçmeyin kaza yaparım"diyerek uyardı.
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