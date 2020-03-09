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Bebek'te 'martı' kullanan : Aman önüme geçmeyin yaparım

ve çifti, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kalabalıktan martı kullanarak uzaklaşmak isteyen Kütük, kendisini görüntüleyen gazetecileri, "Aman önüme geçmeyin yaparım" diyerek uyardı.

  • Saklambaç
  • 09.03.2020
  • Gazete
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Çekilin yoldan
Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kalabalıktan martı kullanarak uzaklaşmak isteyen Kütük, kendisini görüntüleyen gazetecileri, "Aman önüme geçmeyin kaza yaparım" diyerek uyardı.

AYDIN HAMZA

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