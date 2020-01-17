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  • 17.01.2020
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Oscar ödüllü film yıldızı Uşak halısı için servet ödedi

Oscar ödüllü film yıldızı , kesenin ağzını açtı. 14 milyonluk malikanesine 95 bin dolarlık Uşak halısı aldı. Dokuma sanatının en eskilerine dayanan Uşak halısı, kendine has desenleriyle dikkatleri üstüne çekiyor. Renkleri ve desenleriyle alıcıları büyülüyor.

Pahalı alışveriş

Amerikalı oyuncu Reese Witherspoon'un evine Türk dokunuşu... 43 yaşındaki başarılı oyuncu bir süre önce 14 milyonluk lüks malikanesini yenilemek için harekete geçti. Başarılı oyuncu, yaptığı araştırmalar sonucunda dünyaca ünlü Uşak halımızdan sipariş etti. Witherspoon, el emeği göz nuru halıya tamı tamına 95 bin dolar yani yaklaşık 555 bin lira ödedi.

Köpekleri üzerinden kalkmıyor

Dokuma sanatının en eskilerine dayanan Uşak halısı, kendine has desenleriyle dikkatleri üstüne çekiyor. Renkleri ve desenleriyle alıcıları büyülüyor.

Güzel oyuncunun Uşak halısı, Amerikan medyasının da gündemindeydi. Birçok magazin dergisinde oyuncunun Türkiye'den aldığı halıya geniş yer verildi.


Dünyaca ünlü oyuncu , güzel eşi Catherine Zeta Jones ile geçtiğimiz günlerde 'ya gitmişti. Douglas, buradaki bir dükkandan halı siparişi vermişti.

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