Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Süper Lig’de Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, editörümüz Burak Zihni’nin Ernest Muçi ile ilgili sorusunu yanıtladı.
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından konuşan siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, editörümüz Burak Zihni'nin Ernest Muçi'nin yükselen performansı hakkındaki sorusuna yanıt verdi.
Yalçın; "Çok da başarılı. Trabzonspor'a ciddi katkı veriyor. Bir oyuncu bir yerde başarılı olamıyorsa, başka yerde başarılı olamayacak diye bir şey yok. Bazen kan değişikliği fayda getirir. Ama bizim Muçi ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu. Bizde yeterli performansı veremedi ama Trabzonspor'da sergiledi. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.