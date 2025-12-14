Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından konuşan siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, editörümüz Burak Zihni'nin Ernest Muçi'nin yükselen performansı hakkındaki sorusuna yanıt verdi.

Sergen Yalçın maçın ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı

Yalçın; "Çok da başarılı. Trabzonspor'a ciddi katkı veriyor. Bir oyuncu bir yerde başarılı olamıyorsa, başka yerde başarılı olamayacak diye bir şey yok. Bazen kan değişikliği fayda getirir. Ama bizim Muçi ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu. Bizde yeterli performansı veremedi ama Trabzonspor'da sergiledi. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.