PODCAST CANLI YAYIN

Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Süper Lig’de Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, editörümüz Burak Zihni’nin Ernest Muçi ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından konuşan siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, editörümüz Burak Zihni'nin Ernest Muçi'nin yükselen performansı hakkındaki sorusuna yanıt verdi.

Sergen Yalçın maçın ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı

Yalçın; "Çok da başarılı. Trabzonspor'a ciddi katkı veriyor. Bir oyuncu bir yerde başarılı olamıyorsa, başka yerde başarılı olamayacak diye bir şey yok. Bazen kan değişikliği fayda getirir. Ama bizim Muçi ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu. Bizde yeterli performansı veremedi ama Trabzonspor'da sergiledi. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Silahlar yakıldı
Akyazı'da unutulmayacak derbi! Trabzonspor - Beşiktaş : 3-3 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
Sergen Yalçın Trabzonspor maçının ardından Takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: "Kadroda düşünmediğimiz bir oyuncu"
Güllü’nün ölümünde yeni perde: Komşular ilk kez A Haber'e konuştu
Son dakika: Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Türk Telekom
Yönetmen Akıncı’dan çarpıcı iddialar: İmamoğlu ailesi Trabzon'u dolandırıp İstanbul'a kaçtı
Saygı Öztürk morardı! SÖZCÜ'nün "Yeşil" yalanı patladı... Cezaevi hükümlüsü arayıp dakikalarca işletmiş
Mehmet Akif Ersoy dosyasında yeni perde: Ünlülerin gittiği “Kütüphane”ye narkotik baskın
PYD'den 'İmralı' maskeli özerklik provokasyonu! Barzaniler teşvik etti, İsrail söyletti: "Türkiye Suriye'de işgalcidir"
Kabine yarın Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Terörsüz Türkiye süreci masada
AK Parti'den CHP'nin "Cemevi" provokasyonuna sert tepki! Özgür Özel'e “gayrı milli” yanıtı: "Siyasi bühtandır"
Avustralya'daki Bondi Plajı’na silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var: İşte o saldırgan ve bölgeden kareler
New York Times "İstanbul adeta nişan alınmış durumda" dedi tartışmalar tekrar alevlendi: Büyük İstanbul depremi yakın mı? Türk deprem bilimciler ne diyor?
Son dakika: Kamuya 3 bin yeni personel! Alımlar ne zaman olacak? Bakan Göktaş duyurdu
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Tuğyan cinayeti böyle planladı! Güllü'yü içirip kameraları kapattı... Pencereden itip "Bay Bay" dedi | Ses kaydı çıktı: Mezarımda ağlarsın
Memura en az 61 bin TL! Hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak: En düşük emekli aylığı ne olacak?
Meteoroloji haritasında işaretlendi: 15 il için kar uyarısı! Sıcaklıklar -2 dereceye düşecek