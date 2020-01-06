Evliliklerinin 20. yıl kutlaması için geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas, hayran kaldıkları ülkemizi gezmeye devam ediyor... Ünlü çift, önceki akşam da iki çocukları Dylan ve Carys ile özel izinle açtırdıkları Ayasofya'yı gezdi.

Bir saat Ayasofya turu yapan ikili, gördüklerine hayran kaldı.



Akşam saatlerinde özel izinle Ayasofya turu yapan ünlü çifte, çocukları da eşlik etti.

Daha önce de geldikleri ülkemize bir kez daha aşık olan ikiliden Catherine Zate Jones, 3 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Instagram hesabından da Ayasofya'daki Topkapı hançeri gibi tarihi eserleri paylaştı.

Bu arada ABD ve İngiliz basını da Hollywood'un ünlü çiftinin İstanbul tatiline geniş yer vererek ülkemizin reklamına katkı sağladı.





İkilinin İstanbul tatili, İngiltere'deki Daily Mail gibi gazetelerin manşetlerindeydi.

DOĞAN SAVAŞ