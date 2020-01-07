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  • 07.01.2020
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’ın eşi Catherine Zeta Jones, ’nı kapattı

’ın eşi Catherine Zeta Jones, çocuklarıyla birlikte 5 bin 500 Euro’ya ’nı kapattı. Hamama hayran kalan Amerikalı aile, dört saat keyif yaptı.

Hamamcı güzeli
Hollywood'un ünlü çifti ile Catherine Zeta Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile birlikte geçtiğimiz günlerde 'a gelmişti. Megakente aşık olan çift, Ayasofya Camisi'ni özel olarak açtırıp, ziyaret etmişti.

HAMAMA GİREN TERLER
Önceki gün ise Türk hamamlarını merak eden Jones, evlatlarıyla Sultanahmet'teki 'nı 36 bin liraya kapattı. Özel hamam ekibi de tutan Catherine Zeta Jones kese yaptırdı.



Göbek taşına hayran kalan Jones, iki çocuğu ile bol bol şakalaştı. Bir yandan da meyve tabağından meyve yiyerek keyif yaptı. Günün finalinde ise Türk kahvesini yudumladı.
DOĞAN SAVAŞ



Zeta Jones, dün işleri gereği ABD'ye gitti. Annelerini uğurlayan çocuklar babalarıyla gezdi. Ünlü aile, önce Istanbul Arkeoloji Müzesi'ne, sonra da 'ya gitti.


AYDIN HAMZA



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