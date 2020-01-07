Hollywood'un ünlü çifti Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile birlikte geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti. Megakente aşık olan çift, Ayasofya Camisi'ni özel olarak açtırıp, ziyaret etmişti.
HAMAMA GİREN TERLER
Önceki gün ise Türk hamamlarını merak eden Jones, evlatlarıyla Sultanahmet'teki Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı'nı 36 bin liraya kapattı. Özel hamam ekibi de tutan Catherine Zeta Jones kese yaptırdı.
Göbek taşına hayran kalan Jones, iki çocuğu ile bol bol şakalaştı. Bir yandan da meyve tabağından meyve yiyerek keyif yaptı. Günün finalinde ise Türk kahvesini yudumladı.
DOĞAN SAVAŞ
Zeta Jones, dün işleri gereği ABD'ye gitti. Annelerini uğurlayan çocuklar babalarıyla gezdi. Ünlü aile, önce Istanbul Arkeoloji Müzesi'ne, sonra da Kapalı Çarşı'ya gitti.
AYDIN HAMZA
HAMAMA GİREN TERLER
Önceki gün ise Türk hamamlarını merak eden Jones, evlatlarıyla Sultanahmet'teki Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı'nı 36 bin liraya kapattı. Özel hamam ekibi de tutan Catherine Zeta Jones kese yaptırdı.
Göbek taşına hayran kalan Jones, iki çocuğu ile bol bol şakalaştı. Bir yandan da meyve tabağından meyve yiyerek keyif yaptı. Günün finalinde ise Türk kahvesini yudumladı.
DOĞAN SAVAŞ
Zeta Jones, dün işleri gereği ABD'ye gitti. Annelerini uğurlayan çocuklar babalarıyla gezdi. Ünlü aile, önce Istanbul Arkeoloji Müzesi'ne, sonra da Kapalı Çarşı'ya gitti.
AYDIN HAMZA
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