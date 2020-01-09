Bir haftadır çocuklarıyla İstanbul'un altını üstüne getiren Hollywood yıldızları Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones, önceki akşam da Soho House'daydı. Oğlu ve kızıyla yemek yiyen ikili, çıkışta film gibi bir kaçışa imza attı. Dünyaca ünlü çift, objektiflere görüntü vermemek için mekanı mal kabul bölümünden terk etti. Dün de İzmir'e geçen çift, Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.



Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'yı gezen çift, Mayıs'ta da Kapadokya ile Göbeklitepe'yi ziyaret edecek.