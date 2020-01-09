Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.01.2020
  • Gazete

ile Catherine Zeta Jones'tan 'nda Hollywood kaçışı

Önceki akşam ’nda yemek yiyen ile Catherine Zeta Jones, çıkışta mal kabul bölümünden kaçtı.Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'yı gezen çift, Mayıs'ta da Kapadokya ile Göbeklitepe'yi ziyaret edecek.

Hollywood kaçışı

Bir haftadır çocuklarıyla İstanbul'un altını üstüne getiren Hollywood yıldızları Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones, önceki akşam da 'daydı. Oğlu ve kızıyla yemek yiyen ikili, çıkışta film gibi bir kaçışa imza attı. Dünyaca ünlü çift, objektiflere görüntü vermemek için mekanı mal kabul bölümünden terk etti. Dün de İzmir'e geçen çift, Efes Antik Kenti'ni ziyaret etti.


Geçtiğimiz günlerde Ayasofya'yı gezen çift, Mayıs'ta da Kapadokya ile Göbeklitepe'yi ziyaret edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMichael Douglas ile Catherine Zeta Jones'tan Beyoğlu'nda Hollywood kaçışı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri