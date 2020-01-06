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  • 06.01.2020 18:29
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 18:29

çocuklarıyla 'yı gezdi

Akademi ve ödüllü Amerikalı oyuncu ve yapımcı , çocuklarıyla birlikte 'yı ziyaret etti. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un gezilerinin 8 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

Michael Douglas bugün de orayı ziyaret etti

Akademi ve ödüllü Amerikalı oyuncu ve yapımcı , çocuklarıyla birlikte 'yı ziyaret etti.

Eşi BAFTA ve Akademi ödüllü ünlü aktris Catherine Zeta Jones ile evliliklerinin 20'nci yılını kutlamak için geldiği 'da, çocukları Dylan (19) ve Carys (16) ile İstanbul turu yapan Douglas, çarşıdaki dükkanları gezdi.

Ünlü çift, 4 Ocak'ta başlayan tatillerinin ilk gününde Balat'ı gezerek bir şeker dükkanını ziyaret etmiş, ünlü oyuncular ayrıca Ayasofya Müzesi'ni gezmiş, Boğaz turu yapmış ve Kuzguncuk Sinagoguna gitmişti.

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızları Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un İstanbul gezilerinin 8 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.


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