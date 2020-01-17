Tuğrul Odabaş'la üç yıllık evliliğini Kasım 2019'da bitiren Işın Karaca, eski eşiyle arasındaki at krizini kökten çözdü.

1.2 MİLYON TL'DEN VAZGEÇTİ

Karaca, Odabaş'la evliyken yarış atlarına yatırım yapmış ve boşanırken de değeri 1.2 milyon lirayı bulan 11 atın satılarak gelirin paylaşılmasını talep etmişti.



IŞIN KILICINI ÇEKTİ

"Atlardan cebime 5 kuruş girmedi" diyen Karaca, 11 yarış atını eski eşine hibe ettiğini açıklayarak ağızları açıkta bıraktı.

Dün '2. Sayfa'ya konuk olan popçu, boşanırken yaşadığı süreci anlattı. Odabaş'la 11 atın 10'unu yüzde 50 ortak olarak TJK'ya kayıt ettiren Karaca, boşanırken tüm haklarından feragat ettiğini açıkladı. Atları Odabaş'a hibe eden popçunun iyiliği bununla sınırlı kalmadı. Atların aylık 25 bin liralık masrafını üstlenen Karaca, "Tuğrul'un faturalar dahil SGK'sını da ödedim" diyerek şaşırttı.

Öte yandan Tuğrul Odabaş da Karaca'nın kendisine bıraktığı atları birer birer satmaya devam ediyor. Odabaş, iki ay önce iki yaşındaki bir tayı 125 bin liraya satışa çıkarmıştı. İşadamı, geçtiğimiz günlerde de birine 300 bin lira diğerine de 200 bin lira fiyat biçtiği iki atı daha satışa çıkardı. Böylece ikilinin aldığı atlardan sadece 5 adet kaldı.