Popçu Işın Karaca ile aşkı Can Yapıcıoğlu'nun sosyal medyadaki aşk şovu sürüyor. Kasım 2019'da Tuğrul Odabaş'la boşanıp gönlünü kendisinden 19 yaş küçük Yapıcıoğlu'na kaptıran şarkıcı, önceki gün de Çeşme'den bu romantik kareyi paylaştı.
Popçu Işın Karaca ile aşkı Can Yapıcıoğlu'nun sosyal medyadaki aşk şovu sürüyor. Kasım 2019'da Tuğrul Odabaş'la boşanıp gönlünü kendisinden 19 yaş küçük Yapıcıoğlu'na kaptıran şarkıcı, önceki gün de Çeşme'den bu romantik kareyi paylaştı.
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