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  • 15.01.2020
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ile aşkı 'nun sosyal medyadaki aşk şovu sürüyor

Popçu ile aşkı 'nun sosyal medyadaki aşk şovu sürüyor. Kasım 2019'da 'la boşanıp gönlünü kendisinden 19 yaş küçük Yapıcıoğlu'na kaptıran şarkıcı, önceki gün de Çeşme'den bu romantik kareyi paylaştı.

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