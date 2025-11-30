Papa’dan Gazze için dikkat çeken mesaj: İki devletli çözümü destekliyoruz
Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyareti sonrası Başkan Erdoğan’la bölgesel barış, Gazze ve Ukrayna konusunda yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin hem Filistin hem de Ukrayna için “önemli bir arabulucu rol” oynayabileceğini belirten Papa, Başkan Erdoğan’ın yakın diplomatik temaslarının barış çabalarına büyük katkı sağladığını söyledi.
Mayıs ayında seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Papa 14. Leo, İstanbul'dan ayrılarak Lübnan'ın başkentine geçişi sırasında uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Papa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la temaslarını, Türkiye ziyaretine dair izlenimlerini ve bölgesel barışa ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.
Papa, seyahate eşlik eden Türk basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Türkiye ziyaretinin son derece verimli geçtiğini belirten Papa 14. Leo, "Özellikle Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Ziyaretin temel temasının barış olduğunu vurgulayan Papa, "Türkiye'ye gelmiş olmak ve elbette şimdi bu gezide Lübnan'a gidiyor olmak, barışın bir elçisi olmak gibi özel bir temaya sahipti. Bölge genelinde barışı teşvik etme isteğini taşıyordu." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin çok kültürlü yapısına dikkat çeken Papa 14. Leo, ülkenin hem Müslüman çoğunluğu hem de küçük bir azınlık olmalarına rağmen varlığını sürdüren Hristiyan topluluklarıyla farklı dinlerden insanların barış içinde yaşadığı bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Bu durumu, "Farklı dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşadığı yer. İşte bu bir örnek." sözleriyle değerlendirdi.
Türkiye'nin bu niteliğiyle dünyaya ilham veren bir ülke olduğunu ifade eden Papa, "Ben bunun, dünyanın her yerinde aradığımız şeyin bir örneği olduğunu söyleyebilirim. Dini farklılıklara rağmen, etnik farklılıklara rağmen ve başka birçok farklılığa rağmen insanlar gerçekten barış içinde yaşayabilir." dedi.
Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Papa 14. Leo, barış konusundaki görüş alışverişinin ziyaretin en önemli ve değerli unsurlarından biri olduğunu belirtti.
"TÜRKİYE FİLİSTİN İÇİN ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR"
Bir gazetecinin özellikle işgalci İsrail ablukası altındaki Gazze'deki durum ile Ukrayna Savaşı'na ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde neler konuşulduğunu sorması üzerine Papa, şu yanıtı verdi:
"Tabii ki her iki durumu da konuştuk kendisiyle. Vatikan, çok uzun süredir kamuoyuna açık şekilde iki devletli çözümü desteklemektedir. Şu anda İsrail'in bu çözümü kabul etmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz. Biz İsrail'in de dostuyuz ve iki tarafla da herkes için adalet sağlayabilecek bir çözüme yaklaşılmasına yardımcı olabilecek arabulucu bir ses olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bunu konuştuk. Kendisi de kesinlikle bu öneriye katılıyor. Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir."
ERDOĞAN ÇOK YARDIMCI OLDU
Papa 14. Leo, aynı durumun Ukrayna için de geçerli olduğunu belirterek, "Birkaç ay önce, Ukrayna ve Rusya tarafları arasında diyalog ihtimali belirdiğinde, Başkan Erdoğan iki tarafı bir araya getirme konusunda çok yardımcı oldu. Ne yazık ki halen bir çözüm göremedik, ancak bugün barış için somut öneriler yeniden ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.
Başkan Erdoğan'ın, bölgesel meselelerde oynadığı role dikkati çeken Papa, "Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir Zelenskiy), Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ve ABD Başkanı (Donald Trump) ile olan ilişkileri, diyaloğu teşvik etme, bir ateşkese doğru adım atılması ve bu çatışmanın, bu savaşın Ukrayna'da nasıl sona erdirilebileceğine dair yollar bulunması konusunda yardımcı olabileceğini umuyoruz." yorumunu yaptı.