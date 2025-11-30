Papa’dan Gazze için dikkat çeken mesaj: İki devletli çözümü destekliyoruz

Papa 14. Leo, Türkiye'den ayrıldı

Ziyaretin temel temasının barış olduğunu vurgulayan Papa, "Türkiye'ye gelmiş olmak ve elbette şimdi bu gezide Lübnan'a gidiyor olmak, barışın bir elçisi olmak gibi özel bir temaya sahipti. Bölge genelinde barışı teşvik etme isteğini taşıyordu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok kültürlü yapısına dikkat çeken Papa 14. Leo, ülkenin hem Müslüman çoğunluğu hem de küçük bir azınlık olmalarına rağmen varlığını sürdüren Hristiyan topluluklarıyla farklı dinlerden insanların barış içinde yaşadığı bir örnek teşkil ettiğini söyledi. Bu durumu, "Farklı dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşadığı yer. İşte bu bir örnek." sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye'nin bu niteliğiyle dünyaya ilham veren bir ülke olduğunu ifade eden Papa, "Ben bunun, dünyanın her yerinde aradığımız şeyin bir örneği olduğunu söyleyebilirim. Dini farklılıklara rağmen, etnik farklılıklara rağmen ve başka birçok farklılığa rağmen insanlar gerçekten barış içinde yaşayabilir." dedi.

Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Papa 14. Leo, barış konusundaki görüş alışverişinin ziyaretin en önemli ve değerli unsurlarından biri olduğunu belirtti.