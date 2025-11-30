PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşı ya geliyor. Siyah beyazlılar, istediği sonunçları alamadığı sezonda yukarıyla arasının açılmaması ve Avrupa kupaları hedefinden sapmamak amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın da zorlu randevu için kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor.

CANLI TAKİP

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Gabriel Paulista (AA)Gabriel Paulista (AA)

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Ricardo, Atakan, Roco, Jure, Tresor, Matias, Tiago, Camacho, Sergio, David.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal

Emirhan Topçu (AA)Emirhan Topçu (AA)

DÜDÜK MELER'DE

Trendyol Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, 14. haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Son maçında Samsunspor'la TÜPRAŞ Stadı'nda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek moral bulmak ve üst sıralara tutunmak istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başlayan mücadelede düdüğü Halil Umut Meler çalıyor.

Gökhan Sazdağı (AA)Gökhan Sazdağı (AA)

İKİNCİ BEŞİKTAŞ SINAVI

Tecrübeli hakem Halil Umut Meler, bu sezon Beşiktaş'ın iç sahada Eyüpspor'u 2-1 yendiği karşılaşmayı da yönetmişti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak üstlenirken, dördüncü hakem görevini Yiğit Arslan yapıyor. Siyah-beyazlılar ligde çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 21 puan topladı.

Cengiz Ünder (AA)Cengiz Ünder (AA)

GÖZLER EL BILAL TOURE'DE

Beşiktaş'ta son haftalarda performansıyla eleştirilen Tammy Abraham'ın bu maçta yedek kulübesinde olması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hücum hattında El Bilal Toure'ye şans vereceği öğrenildi. Malili golcü, Fenerbahçe derbisinde 1 gol ve 1 asistlik etkili performansıyla dikkat çekmişti. Yalçın, kanatlarda görev yapacak Jota ve Cengiz Ünder'den Bilal Toure'ye maksimum destek vermelerini istedi.

Beşiktaş bu sezon istediği sonuçları elde edemiyor (AA)Beşiktaş bu sezon istediği sonuçları elde edemiyor (AA)

REKABETTE AÇIK ARA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük Süper Lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 16 mücadelede siyah-beyazlı ekip 11 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar yalnızca 2 defa kazanabildi. Üç maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda Kartal 35 gol kaydederken rakibi Karagümrük ise 12 golle yanıt verebildi.

Beşiktaş son maçında Samsunspor ile berabere kaldı (AA)Beşiktaş son maçında Samsunspor ile berabere kaldı (AA)

ORKUN KÖKÇÜ SAHNEYE DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta cezası sona eren takım kaptanı Orkun Kökçü, iki maç aradan sonra formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, hem Antalyaspor hem de Samsunspor mücadelesinde yer almamıştı. Sergen Yalçın'ın görev vermesi hâlinde Orkun, bu kritik deplasmanda sahadaki liderliğini yeniden gösterecek.

Cengiz Ünder (AA)Cengiz Ünder (AA)

UDUOKHAI'DE KART TEHLİKESİ

Siyah-beyazlılarda savunmanın önemli isimlerinden Felix Uduokhai, sarı kart sınırında bulunuyor. Alman futbolcu bu sezon Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü kartlarla ceza liminine dayandı. Bu akşam sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Tammy Abraham (AA)Tammy Abraham (AA)

4 EKSİK NETLEŞTİ

Beşiktaş'ta Karagümrük maçı öncesi üç isim kadroda yer alamıyor. Sakatlıklarını atlatan Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal bireysel çalışmalarına başlasa da maç kadrosuna dahil edilmedi. Rıdvan Yılmaz da sakatlığının açıklanması sonrası kadroda bulunmuyor. Öte yandan yaklaşık bir aydır takımla çalışamayan yıldız futbolcu Rafa Silva da karşılaşmada forma giyemiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaşın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalarFenerbahçe ve Beşiktaşın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık’ta toplanıyor
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
Havacılık tarihinde ilk : KIZILELMA "MURAD" ile gördü "GÖKDOĞAN" ile hava-hava hedefini vurdu
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
Fransız kanalında panik: Zelensky yayını bomba ihbarıyla kesildi
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
Spor yazarları Trabzonspor'un Konyaspor zaferini değerlendirdi! "Fatih Tekke çılgınlığı"
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor