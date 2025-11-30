Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşı ya geliyor. Siyah beyazlılar, istediği sonunçları alamadığı sezonda yukarıyla arasının açılmaması ve Avrupa kupaları hedefinden sapmamak amacında. Teknik direktör Sergen Yalçın da zorlu randevu için kararını verdi ve Kartal'ın ilk 11'i belli oldu.
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Ricardo, Atakan, Roco, Jure, Tresor, Matias, Tiago, Camacho, Sergio, David.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal
DÜDÜK MELER'DE
Trendyol Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, 14. haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Son maçında Samsunspor'la TÜPRAŞ Stadı'nda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek moral bulmak ve üst sıralara tutunmak istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başlayan mücadelede düdüğü Halil Umut Meler çalıyor.
İKİNCİ BEŞİKTAŞ SINAVI
Tecrübeli hakem Halil Umut Meler, bu sezon Beşiktaş'ın iç sahada Eyüpspor'u 2-1 yendiği karşılaşmayı da yönetmişti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak üstlenirken, dördüncü hakem görevini Yiğit Arslan yapıyor. Siyah-beyazlılar ligde çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 21 puan topladı.
GÖZLER EL BILAL TOURE'DE
Beşiktaş'ta son haftalarda performansıyla eleştirilen Tammy Abraham'ın bu maçta yedek kulübesinde olması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hücum hattında El Bilal Toure'ye şans vereceği öğrenildi. Malili golcü, Fenerbahçe derbisinde 1 gol ve 1 asistlik etkili performansıyla dikkat çekmişti. Yalçın, kanatlarda görev yapacak Jota ve Cengiz Ünder'den Bilal Toure'ye maksimum destek vermelerini istedi.
REKABETTE AÇIK ARA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük Süper Lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 16 mücadelede siyah-beyazlı ekip 11 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar yalnızca 2 defa kazanabildi. Üç maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda Kartal 35 gol kaydederken rakibi Karagümrük ise 12 golle yanıt verebildi.
ORKUN KÖKÇÜ SAHNEYE DÖNÜYOR
Beşiktaş'ta cezası sona eren takım kaptanı Orkun Kökçü, iki maç aradan sonra formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, hem Antalyaspor hem de Samsunspor mücadelesinde yer almamıştı. Sergen Yalçın'ın görev vermesi hâlinde Orkun, bu kritik deplasmanda sahadaki liderliğini yeniden gösterecek.
UDUOKHAI'DE KART TEHLİKESİ
Siyah-beyazlılarda savunmanın önemli isimlerinden Felix Uduokhai, sarı kart sınırında bulunuyor. Alman futbolcu bu sezon Alanyaspor, Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü kartlarla ceza liminine dayandı. Bu akşam sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.
4 EKSİK NETLEŞTİ
Beşiktaş'ta Karagümrük maçı öncesi üç isim kadroda yer alamıyor. Sakatlıklarını atlatan Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal bireysel çalışmalarına başlasa da maç kadrosuna dahil edilmedi. Rıdvan Yılmaz da sakatlığının açıklanması sonrası kadroda bulunmuyor. Öte yandan yaklaşık bir aydır takımla çalışamayan yıldız futbolcu Rafa Silva da karşılaşmada forma giyemiyor.