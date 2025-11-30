Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Emirhan Topçu (AA) DÜDÜK MELER'DE Trendyol Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, 14. haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Son maçında Samsunspor'la TÜPRAŞ Stadı'nda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek moral bulmak ve üst sıralara tutunmak istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.00'de başlayan mücadelede düdüğü Halil Umut Meler çalıyor.

Gökhan Sazdağı (AA) İKİNCİ BEŞİKTAŞ SINAVI Tecrübeli hakem Halil Umut Meler, bu sezon Beşiktaş'ın iç sahada Eyüpspor'u 2-1 yendiği karşılaşmayı da yönetmişti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak üstlenirken, dördüncü hakem görevini Yiğit Arslan yapıyor. Siyah-beyazlılar ligde çıktığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 21 puan topladı.

Cengiz Ünder (AA) GÖZLER EL BILAL TOURE'DE Beşiktaş'ta son haftalarda performansıyla eleştirilen Tammy Abraham'ın bu maçta yedek kulübesinde olması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hücum hattında El Bilal Toure'ye şans vereceği öğrenildi. Malili golcü, Fenerbahçe derbisinde 1 gol ve 1 asistlik etkili performansıyla dikkat çekmişti. Yalçın, kanatlarda görev yapacak Jota ve Cengiz Ünder'den Bilal Toure'ye maksimum destek vermelerini istedi.

Beşiktaş bu sezon istediği sonuçları elde edemiyor (AA) REKABETTE AÇIK ARA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ Beşiktaş ile Fatih Karagümrük Süper Lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 16 mücadelede siyah-beyazlı ekip 11 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar yalnızca 2 defa kazanabildi. Üç maçta ise eşitlik bozulmadı. Bu karşılaşmalarda Kartal 35 gol kaydederken rakibi Karagümrük ise 12 golle yanıt verebildi.