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  • 25.12.2019
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’ın yıldızı 'e yeni yaşında kutlama mesajı yağdı! 'in jesti çok konuşuldu...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi ’ın yıldızı , 35 oldu... Yakışıklı oyuncuya 50’ye yakın ülkeden kutlama mesajı yağdı...

Her dilde aşk

atv'nin reyting rekortmeni dizisi ''ın yıldızı , dün 35 yaşına girdi. , doğum günü için duygusal bir paylaşıma imza attı. Güzel oyuncu, eşiyle çekilen romantik pozlarına 8 aylık oğulları Karan'ın ayak izini ekledi. Evcen, bu kareyi de "Sevgini sevgime katıp beni en kıymetli hissettirdin hep… Ben de canımı canına kattım, en değerli hediyeni verdim yeni yaşında. Seni çok seviyorum" notuyla paylaştı. Yakışıklı oyuncudan da eşine "Ben de sizi çok seviyorum… Bebeklerim. İyi ki varsınız" karşılığı geldi. Şöhreti sınırları aşan Özçivit'in yaş gününü dünya çapındaki hayranları da sosyal medyada kutladı. 'dan 'ya Avrupa'dan Balkanlar'a kadar binlerce mesaj yağdı.


Özçivit, Fahriye Evcen için "O hayatımın her şeyi" dedi ve bu özel kolajı hazırladı.

ABD'DEN BALKANLARA KADAR
13 farklı dilde yazılan doğum günü mesajları, Özçivit ailesini mutlu etti.

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