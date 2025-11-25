Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, 5. haftada Union SG'yi ağırladı. Sarı kırmızılılar, çok sayıda futbolcusundan mahrum çıktığı maçta rakibine 1-0 yenildi. İşte yaşananlar...
Galatasaray, Union SG ile Rams Park'ta kozlarını paylaştı.
Cimbom, ilk yarısı 0-0 berabere biten mücadelenin ikinci devresinde David Promis'nin golüyle geriye düştü. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Okan Buruk ve öğrencileri, sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve iç sahadaki yenilmezlik serisini sona erdirdi.
Aslan, 9 puanda kalırken bir sonraki maçında deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Sane'nin pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakiplerinden sıyrılıp ceza yayı sol tarafına kadar ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
27. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Sara'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafında topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, pasını tekrar Sara'ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
33. dakikada El Hadj ile verkaçı sonrası topla buluşan Florucz, sağ taraftan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
40. dakikada sağ taraftan El Hadj kullandığı kornerde, penaltı noktası yakınından iyi yükselen Sykes'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
44. dakikada Sallai'nin uzun kullandığı taç atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla arkaya aşırttığı topa penaltı noktası solundan Icardi vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
57. dakikada Union Saint-Gilloise öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Florucz'un pasında Zorgane, çizgiden topu bekletmeden altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan David'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
74. dakikada Zorgane'nin pasında topla buluşan Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır yakın direkten meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu ceza yayında önünde bulan Schoofs'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
76. dakikada Sanchez'in sağ kanattan ortasında ceza sahası sağ çaprazında bulunan Sara'nın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
77. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, Rodriguez topa çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+4. dakikada Zorgane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodriguez'in şutunda, meşin yuvarlak çizgiye paralel bir şekilde taca çıktı.
Belçika ekibi, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
OSIMHEN VE LEMINA KADRODA YOK
Galatasaray, müsabakaya, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.
Cimbom'da sakatlığı bulunan iki önemli isim kadro dışında kaldı. Victor Osimhen ve Mario Lemina, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Union Saint-Gilloise karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmedi. Teknik ekip, iki futbolcu için son ana kadar bekledi ancak sağlık durumlarının netleşmesinin ardından karar verildi.
DERBİ DE DÜŞÜNÜLDÜ
Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe derbisi de planlamalarda etkili oldu. Galatasaray teknik heyeti, Osimhen ve Lemina'nın durumunu değerlendirme sürecini maç gününe kadar sürdürdü. Ancak iki oyuncunun sağlık riskinin devam etmesi nedeniyle bu karşılaşmada görev alamayacağı kesinleşti. Böylece her iki isim de Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda yer almadı.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Galatasaray cephesinde karşılaşma öncesi önemli oyuncular kadroda yer alamadı. Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo sakatlık nedeniyle görev yapamadı. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti nedeniyle forma giyemeyedi. Kazımcan Karataş, UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunamadı.
GENÇLER YEDEKTE
Galatasaray'ın yedek kulübesi'nde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Arda Ünyay süre bekledi.
GHEORGHE HAGI RAMS PARK'TA
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı camiada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi, bu mücadeleyi tribünden takip etmek için stada geldi. Kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran yıldız ismin RAMS Park'ta bulunması, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.
AVRUPA'DA TARİHİ HEDEF
Galatasaray, Union SG karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında dört maç üst üste kazanma başarısına ulaşacak. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında alınan galibiyetler sonrası Sarı-kırmızılılar 13 yıl aradan sonra üst üste üç galibiyet elde ederek tarihi bir eşikte bulunuyor.
GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN YOK
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ile Union Saint-Gilloise'ın 19 yaş altı takımları karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan mücadelede iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma boyunca iki takım da galibiyete yaklaşsa da skor değişmedi ve mücadele puan paylaşımıyla tamamlandı.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
Müsabakanın ilk yarısında skor üstünlüğü sağlanamazken, gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Belçika temsilcisi, Michiel Lindner'in 48. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden sonra oyun üstünlüğünü artıran Galatasaray, aradığı beraberlik golünü 69. dakikada buldu. Efe Eriş'in attığı golle skor 1-1'e geldi ve maçın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.
PUANLAR 4'E YÜKSELDİ
Karşılaşmanın ardından her iki takım da puanını 4'e yükseltti. Böylece Gençlik Ligi'ndeki grup dengesi korunurken, Galatasaray ve Union Saint-Gilloise kalan maçlarda üst sıralar için mücadele etmeye devam edecek.
A TAKIMDAN 3 FUTBOLCU SAHADA
Sarı-kırmızılılarda A takım yedek kulübesinde yer alan üç futbolcu, öğle saatlerinde oynanan Gençlik Ligi maçında forma giydi. Furkan Koçak karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Kahraman ile Ege Araç ise müsabakada 65'er dakika görev aldı. Üç genç oyuncunun performansı teknik ekip tarafından yakından takip edildi.
MAÇ ÖNCESİ MORAL
Galatasaray tribünleri, takımlarına UEFA Şampiyonlar Ligi hedefiyle moral verdi.
RAMS Park'ta karşılaşma öncesi Kuzey Tribünü'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray'ın hedefi Avrupa'nın en tepesi" yazılı dev pankart açtı. Pankartta Şampiyonlar Ligi kupasının görseli de yer alırken, tribünlerin coşkusu stadyum atmosferini daha maç başlamadan zirveye taşıdı.
YUSUF DEMİR KADRODA YER ALMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i Union Saint-Gilloise maçının kadrosuna dahil etmedi.
LEMİA SAKATLANMIŞTI YUSUF DEVREYİ GÖREMEDİ
Gençlerbirliği karşılaşmasının 17. dakikasında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Yusuf, ilk yarının ardından kenara geldi ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. Genç futbolcunun performansı hem teknik heyetin hem de tribünlerin beklentisini karşılamadı.
TEPKİ ÇEKEN PERFORMANS SONRASI KARAR
Etkisiz görüntüsü nedeniyle taraftarın eleştirilerine maruz kalan 22 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi öncesi kadroya seçilmedi. Okan Buruk'un bu tercihi, Yusuf'un kısa vadeli planlamadaki durumuna dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
MAURO ICARDI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ 11'DE
Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 11'de yer aldı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Union Saint-Gilloise maçında Icardi, en ileri uçta görev yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu son olarak Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Kocaelispor karşılaşmasında 11'de yer almıştı. Ayrıca Mauro Icardi, Union Saint-Gilloise maçıyla bu sezon sarı-kırmızılı formayla 6'ncı maçına çıkacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 18. SEZON
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılar turnuvada 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan katılım sağladı. Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında yer alıyor.
KIRMIZI KART BEKLENTİSİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında David Promise, Uğurcan Çakır'ın ayağına bastı.
Davinson Sanchez ile girdiği mücadeleden sarı kartı bulunan Kanadalı forvet için J. Maria Sanchez aynı kararı vermedi.
Teknik direktör Okan Buruk ve taraftarlar, maçın hakemine tepki gösterdi.
JAKOBS ŞOKU!
Sarı-kırmızılı ekipte Ismail Jakobs, 53. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Arda Ünyay'a bıraktı.
ARDA ÜNYAY KIZARDI
Sarı kırmızılılarda Jakobs'un sakatlığı sonrası oyuna giren Arda Ünyay kırmızı kart gördü.
Genç stoper, ilk olarak 80 daha sonra ise 89. dakikadaki 2. sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
FRANSA'YA GİDECEK
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Monaco'ya konuk olacak.
Sarı kırmızılıların 9 Aralık'ta oynayacağı müsabaka saat 23.00'te başlayacak.
Union SG ise Marsilya'yı ağırlayacak.