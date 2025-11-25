İlkay Gündoğan (AA)

GENÇLİK LİGİ'NDE KAZANAN YOK UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ile Union Saint-Gilloise'ın 19 yaş altı takımları karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanan mücadelede iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşma boyunca iki takım da galibiyete yaklaşsa da skor değişmedi ve mücadele puan paylaşımıyla tamamlandı. GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ Müsabakanın ilk yarısında skor üstünlüğü sağlanamazken, gol perdesi ikinci yarıda açıldı. Belçika temsilcisi, Michiel Lindner'in 48. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golden sonra oyun üstünlüğünü artıran Galatasaray, aradığı beraberlik golünü 69. dakikada buldu. Efe Eriş'in attığı golle skor 1-1'e geldi ve maçın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı. PUANLAR 4'E YÜKSELDİ Karşılaşmanın ardından her iki takım da puanını 4'e yükseltti. Böylece Gençlik Ligi'ndeki grup dengesi korunurken, Galatasaray ve Union Saint-Gilloise kalan maçlarda üst sıralar için mücadele etmeye devam edecek.

Roland Sallai (AA) A TAKIMDAN 3 FUTBOLCU SAHADA Sarı-kırmızılılarda A takım yedek kulübesinde yer alan üç futbolcu, öğle saatlerinde oynanan Gençlik Ligi maçında forma giydi. Furkan Koçak karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Kahraman ile Ege Araç ise müsabakada 65'er dakika görev aldı. Üç genç oyuncunun performansı teknik ekip tarafından yakından takip edildi.

Abdülkerim Bardakcı (AA) MAÇ ÖNCESİ MORAL Galatasaray tribünleri, takımlarına UEFA Şampiyonlar Ligi hedefiyle moral verdi. RAMS Park'ta karşılaşma öncesi Kuzey Tribünü'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray'ın hedefi Avrupa'nın en tepesi" yazılı dev pankart açtı. Pankartta Şampiyonlar Ligi kupasının görseli de yer alırken, tribünlerin coşkusu stadyum atmosferini daha maç başlamadan zirveye taşıdı.

Lucas Torreira (AA) YUSUF DEMİR KADRODA YER ALMADI Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i Union Saint-Gilloise maçının kadrosuna dahil etmedi. LEMİA SAKATLANMIŞTI YUSUF DEVREYİ GÖREMEDİ Gençlerbirliği karşılaşmasının 17. dakikasında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil olan Yusuf, ilk yarının ardından kenara geldi ve yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. Genç futbolcunun performansı hem teknik heyetin hem de tribünlerin beklentisini karşılamadı. TEPKİ ÇEKEN PERFORMANS SONRASI KARAR Etkisiz görüntüsü nedeniyle taraftarın eleştirilerine maruz kalan 22 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi öncesi kadroya seçilmedi. Okan Buruk'un bu tercihi, Yusuf'un kısa vadeli planlamadaki durumuna dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.