PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı







İMRALI ZİYARETİ SONRASI KANDİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan İmralı'ya yapılan ziyaret sonrası gözler Kandil'den ilk açıklama geldi.



KCK'nın sözde Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu, İmralı ziyaretini "Olumlu gördüklerini" belirtip "Eğer Kürt sorunu çözülecekse, Türkiye demokratikleşecekse bu adım atılması gerekiyordu. Adım atılmıştır. Bu yönüyle biz olumlu görüyoruz. Hayırlara vesile olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu görüşmeyle birlikte yeni bir sürece girilecek" diyen Karasu İmralı üzerinden pazarlığa girişi şu ifadeleri kullandı:



Apo ile görüşmeden sonra artık eski süreç tekrar edemez. Tekrar etmesi söz konusu olamaz. Herkes dinlendi, önderlik dinlendi. O zaman artık bu tartışmaların, bu değerlendirmelerin sonucu olacak yasa değişiklikleri ve bazı adımların atılması gerekiyor. Yoksa havanda su dövmek olur.



En başta önderliğin özgürlük koşullarının sağlanması lazım. Özgür ve sağlıklı çalışır konumda olması gerekiyor. Böyle bir tarihi sorun çözülecekse tabii ki Apo'nun çeşitli kişilerle, çevrelerle görüşmesi gerekir. Yoksa nasıl olacak? Şimdiye kadar devlet, komisyon görüştü, dinledi.



Artık Önderlik devletle görüşüyor, görüştü söylüyor ama topluma da söylemesi gerekiyor. Bir toplumsal sorundur. Topluma da anlatması, toplumun da ikna edilmesinde Önderliğin rol alması gerekiyor.