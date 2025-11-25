PODCAST CANLI YAYIN

PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı

Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı ziyareti sonrası Kandil'den ilk açıklama geldi. Elebaşı Mustafa Karasu, "Bu görüşmeyle birlikte yeni bir sürece girilecek" ifadelerini kullandı. Karasu'nun İmralı'ya heyet göndermeyen CHP'ye yaptığı "diyet" hatırlatması ise oldukça dikkat çekti. PKK elebaşı, Kent Uzlaşısı'na atıfta bulunarak CHP'ye "Seçimlerde bizim oylarımızla başarılı oldun, en yüksek oyu bizden aldın" mesajı verdi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gidişi sonrası Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik aşıldı.

MHP, AK Parti ve DEM Parti'den oluşan heyet İmralı'da PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve YPG oldu.



KOMİSYON İMRALI'YA GİTTİ: POZİTİF SONUÇLAR ELDE EDİLDİ

Komisyon üyeleri Öcalan'a 27 Şubat'ta kamuoyuna yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamalar ile Suriye'de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına ilişkin sorular yöneltti.

Komisyon kaynakları "toplumsal bütünleşme, kardeşliğin güçlendirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin olumlu ilerletilmesi" açısından pozitif sonuçlar elde edildiğini bildirdi.




İMRALI ZİYARETİ SONRASI KANDİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan İmralı'ya yapılan ziyaret sonrası gözler Kandil'den ilk açıklama geldi.

KCK'nın sözde Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu, İmralı ziyaretini "Olumlu gördüklerini" belirtip "Eğer Kürt sorunu çözülecekse, Türkiye demokratikleşecekse bu adım atılması gerekiyordu. Adım atılmıştır. Bu yönüyle biz olumlu görüyoruz. Hayırlara vesile olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu görüşmeyle birlikte yeni bir sürece girilecek" diyen Karasu İmralı üzerinden pazarlığa girişi şu ifadeleri kullandı:

Apo ile görüşmeden sonra artık eski süreç tekrar edemez. Tekrar etmesi söz konusu olamaz. Herkes dinlendi, önderlik dinlendi. O zaman artık bu tartışmaların, bu değerlendirmelerin sonucu olacak yasa değişiklikleri ve bazı adımların atılması gerekiyor. Yoksa havanda su dövmek olur.

En başta önderliğin özgürlük koşullarının sağlanması lazım. Özgür ve sağlıklı çalışır konumda olması gerekiyor. Böyle bir tarihi sorun çözülecekse tabii ki Apo'nun çeşitli kişilerle, çevrelerle görüşmesi gerekir. Yoksa nasıl olacak? Şimdiye kadar devlet, komisyon görüştü, dinledi.

Artık Önderlik devletle görüşüyor, görüştü söylüyor ama topluma da söylemesi gerekiyor. Bir toplumsal sorundur. Topluma da anlatması, toplumun da ikna edilmesinde Önderliğin rol alması gerekiyor.



PKK'DAN CHP'YE "DİYET" HATIRLATMASI

Mustafa Karasu'nun İmralı'ya heyet göndermeyen CHP'ye yaptığı "diyet" hatırlatması ise oldukça dikkat çekti. Karasu, "Kent Uzlaşısı"na atıfta bulunarak CHP'ye "Seçimlerde bizim oylarımızla başarılı oldun, en yüksek oyu bizden aldın" mesajı verdi.

Şöyle konuştu:

CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı. Tabii böyle yaklaşırsa CHP Kürt sorununda ciddi bir rol oynayamaz.

Birkaç seçimde de Kürtler yaklaşım nedeniyle CHP'yi başarılı kıldı.

Belediye başkanlığı seçimlerini kazandı, cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu Kürtlerden aldı.




"CHP SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN ADINI AĞZINA ALMASIN"

"CHP Selahattin Demirtaş'ın adını ağzına almasın" diyen Karasu, "İşte Selahattin'i dillendiriyorlar. Selahattin şimdi gülüyordur bunlara. O tutum en başta Selahattin'e saygısızlıktır yani. Gitsinler sorsunlar bakayım Selahattin kabul eder mi? Onların bu tutumunu. Selahattin Demirtaş da herkesten daha fazla o heyetin Önder'in yanına gitmesini ister. Kendi yanına değil, Önderliğin yanına gitmesini ister. Bu bakımdan Selahattin lafını da ismini de dillerine almasınlar. Selahattin de bu halkın parçası, bu halkın içinden çıkmış değerli bir siyasetçi. Ve o da bütün Kürtler gibi Önder Apo'yu, Kürt halkının lideri olarak görüyor, başmüzakereci olarak görüyor" şeklinde konuştu.

