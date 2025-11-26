Meteoroloji'den sis uyarısı: Cephe yağışları tüm yurdu saracak! Polar Vortex'e dikkat: Fırtına, kar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hafta boyunca ülkenin büyük kısmı bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu bir havanın etkisi altında kalacak. Hafta sonuna yaklaşıldıkça hava şartlarında belirgin bir değişim bekleniyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri yurdun geniş bir bölümünde yağışların görüleceğini bildirildi. Açıklamada Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların yağmurla sınırlı kalmayıp karla karışık şekilde etkili olabileceği vurgulandı.
Giriş Tarihi: 26.11.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 07:11