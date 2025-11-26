Meteoroloji'den sis uyarısı: Cephe yağışları tüm yurdu saracak! Polar Vortex'e dikkat: Fırtına, kar...

Üç Büyükşehirde Beklenen Hava Durumu

Cengiz Çelik, Ankara'da yarın, perşembe ve cuma günü yağış beklenmediğini; sıcaklıkların 16–17 derece civarında olacağını açıkladı.

İstanbul'da bugün ve perşembe günü yağış görünmezken, cuma ve cumartesi günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 18–20 derece aralığında seyredeceği aktarıldı.

İzmir'de ise hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken, hafta sonu yaklaşan sistemin kuvvetli gök gürültülü sağanak getireceği ifade edildi. Şehirde en yüksek sıcaklıkların 20–21 derece dolaylarında olacağı belirtildi.