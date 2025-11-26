Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji'den sis uyarısı: Cephe yağışları tüm yurdu saracak! Polar Vortex'e dikkat: Fırtına, kar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre hafta boyunca ülkenin büyük kısmı bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu bir havanın etkisi altında kalacak. Hafta sonuna yaklaşıldıkça hava şartlarında belirgin bir değişim bekleniyor. Özellikle cumartesi ve pazar günleri yurdun geniş bir bölümünde yağışların görüleceğini bildirildi. Açıklamada Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların yağmurla sınırlı kalmayıp karla karışık şekilde etkili olabileceği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 07:11
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yaklaşan günlerin hava durumuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Çelik'e göre hafta başında etkisini azaltan yağışlı hava, kısa bir aranın ardından hafta sonunda yeniden Türkiye genelinde kendini gösterecek.

Batı Bölgelerinde Sağanak Etkili Olacak

Çelik, mevcut yağışlı sistemin çekildiğini belirterek hafta sonuna kadar yalnızca batı kesimlerde yağış beklendiğini ifade etti. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yarın başlayacak gök gürültülü sağanakların perşembe ve cuma günleri de devam edeceğini söyledi.

"Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak." diyen Çelik, sıcaklıkların da bu süreçle birlikte mevsim normallerine döneceğini aktardı.

Doğu Anadolu'nun yükseklerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda hafta sonu karla karışık yağmur ile kar yağışının görüleceğini bildiren uzman, özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Üç Büyükşehirde Beklenen Hava Durumu

Cengiz Çelik, Ankara'da yarın, perşembe ve cuma günü yağış beklenmediğini; sıcaklıkların 16–17 derece civarında olacağını açıkladı.
İstanbul'da bugün ve perşembe günü yağış görünmezken, cuma ve cumartesi günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 18–20 derece aralığında seyredeceği aktarıldı.
İzmir'de ise hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken, hafta sonu yaklaşan sistemin kuvvetli gök gürültülü sağanak getireceği ifade edildi. Şehirde en yüksek sıcaklıkların 20–21 derece dolaylarında olacağı belirtildi.