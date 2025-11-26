İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 105'i tutuklu 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. İBB'deki yüzyılın soygununda, 160 milyar lira ve 24 milyon dolar kamu zararı belirlendi. İddianamede "örgüt lideri" olarak adı geçen İmamoğlu, 142 eylemden sorumlu tutuldu. Tutuklu Fatih Keleş , Murat Ongun , Adem Soytekin , Hüseyin Gün ve firari Murat Gülibrahimoğlu da örgüt yöneticisi olarak yer aldı.

Ekrem İmamoğlu (AA)

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 105'i tutuklu 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden", Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. Hesaplamalara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yüzyılın soygununda 160 milyar lira ve 24 milyon dolar kamu zararı belirlendi.

Tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 142 eylemde hangi suçları işlediğine dair detaylar iddianamede yer aldı. 59 kez rüşvet, 46 kez dolandırıcılık, 11 kez suç gelirini aklama, 4 kez suç delillerini yok etme ve gizleme suçlarını işlediği iddia edildi.