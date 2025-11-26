İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı "İmamoğlu Suç Örgütü"ne (İSÖ) yönelik 3 bin 900 sayfalık iddianame kabul edildi. İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 105'i tutuklu 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı. İBB'deki yüzyılın soygununda, 160 milyar lira ve 24 milyon dolar kamu zararı belirlendi. İddianamede "örgüt lideri" olarak adı geçen İmamoğlu, 142 eylemden sorumlu tutuldu. Tutuklu Fatih Keleş, Murat Ongun, Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve firari Murat Gülibrahimoğlu da örgüt yöneticisi olarak yer aldı.
''İmamoğlu suç örgütü'' İddianamesi kabul edildi!
İSNAT EDİLEN SUÇLAR
Suç işleme amacıyla örgüt kurma.
Kişisel verileri ele geçirme ve yayma.
Suç delilerini gizleme.
Haberleşmenin engellenmesi.
Kamu malına zarar verme.
Rüşvet.
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.
İrtikap.
Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama.
İhaleye fesat karıştırma.
Çevrenin kasten kirletilmesi.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 105'i tutuklu 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı "ihbar eden", Hazine ve Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman bakanlıkları ile İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şişli Belediye Başkanlığı ise "suçtan zarar gören" sıfatıyla yer aldı. Hesaplamalara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yüzyılın soygununda 160 milyar lira ve 24 milyon dolar kamu zararı belirlendi.
Tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 142 eylemde hangi suçları işlediğine dair detaylar iddianamede yer aldı. 59 kez rüşvet, 46 kez dolandırıcılık, 11 kez suç gelirini aklama, 4 kez suç delillerini yok etme ve gizleme suçlarını işlediği iddia edildi.
ÖRGÜT LİDERİ
İddianamede örgüt lideri olarak geçen tutuklu sanık İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul, Orman ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 142 eylemden sorumlu İmamoğlu'nun, 59 kez "Rüşvet", 11 kez "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", 46 kez "dolandırıcılık", 4 kez "Suç delillerini gizleme", 2 kez "Kişisel verilerin kaydedilmesi", 2 kez "Kişisel verileri ele geçirme ve yayma", 9 kez "İrtikap", 70 kez "İhaleye fesat karıştırma", "Çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarını işlediği iddia edildi.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ
İddianamede tutuklu sanıklar Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz sanık Ertan Yıldız "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı.
SANIK AJAN HÜSEYİN GÜN
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi isteniyor.
SANIK FATİH KELEŞ
"48 kez rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "55 kez ihaleye fesat karıştırma", "39 kez dolandırıcılık", "8 kez suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
SANIK ADEM SOYTEKİN
"rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap", ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
SANIK MURAT ONGUN
"Rüşvet", "53 kez ihaleye fesat karıştırma", "33 kez dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
SANIK ERTAN YILDIZ
"Rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi talep edildi.
FİRARİ SANIK MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU
"Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden ve Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet"ten 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapsi öngörüldü.