Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
Son dakika: Almanya'dan İstanbul'a gelen Böcek ailesi, zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken Adli Tıp Kurumu Böcek ailesinin ölümüne ilişkin raporu savcılığa sundu. Raporda Böcek ailesinin fosfin gazından öldüğüne dair güçlü bulgular tespit edildiği belirtildi.
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU
Almanya'dan İstanbul'a tatile gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan ve Böcek ailesi, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek hayatını kaybetmişti.
Faciaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. 12 Kasım tarihinde fenalaşan aile taksiyle hastaneye gitmiş, ardından hastaneden çıkan aile kaldıkları otele geri dönmüştü. Otelde ilaçlama iddiasıyla zehirlenerek fenalaşan anne, baba ve 2 çocuk için 13 Kasım tarihinde ambulans çağırılmıştı.
Şüpheli M.M.U.D.C. ise otelin kapısını kilitleyerek yemek yemek için dışarıya çıkmıştı. O esnada otelin önüne ambulans gelirken, talihsiz aile kapının kilitli olmasından dolayı otelden çıkamamıştı.
Baba Böcek kucağındaki çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Çevredeki vatandaşlar kapıyı kırmak için yardım ederken, M.M.U.D.C. otele gelerek kapıyı açmıştı.
ADLI TIP KURUMU'NDAN "FOSFİN GAZI" BULGUSU
Öte yandan tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı belirlenmişti. İlaçta bulunan 'alüminyum fosfit' içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyordu.