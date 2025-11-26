Tedesco Fenerbahçe’de parladı! 10 maçta 2,40 puan ortalamasıyla öne çıktı

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı. İtalyan hoca, kısa sürede Sarı-Lacivertliler'e adeta hayat verdi. Son 5 lig maçını kazanarak takımını şampiyonluk yarışının içine dahil eden Tedesco, özellikle Beşiktaş ve Rizespor karşısında oyuncu değişiklikleriyle skoru lehine çevirmeyi başardı. Bu durum otoriteler tarafından büyük övgü aldı.

Domenico Tedesco (AA) İSMAİL KARTAL'I GERİDE BIRAKTI

Tedesco, gelişi ile Fenerbahçe'ye pozitif bir enerji verdi. İtalyan teknik adam, takımda bir aile ortamı oluşturarak bunu sahaya yansıttı. Öte yandan Fenerbahçe ile çıktığı 10 lig maçında iki ayda 2.40 puan ortalaması yakalayan Tedesco, bu sonuçla 2.38 puan ortalamasına sahip eski teknik direktör İsmail Kartal'ı geride bırakmış oldu.