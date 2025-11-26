PODCAST CANLI YAYIN

Tedesco Fenerbahçe'de parladı! 10 maçta 2,40 puan ortalamasıyla öne çıktı

Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile iki ay içinde çıktığı 10 maçta 2.40 puan ortalaması yakalayarak 2.38 puan ortalamasına sahip İsmail Kartal’ı geride bıraktı. Sarı-Lacivertliler’in İtalyan hocası bu alanda Parreira’nın arkasında listenin ikinci sırasında yer aldı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı. İtalyan hoca, kısa sürede Sarı-Lacivertliler'e adeta hayat verdi. Son 5 lig maçını kazanarak takımını şampiyonluk yarışının içine dahil eden Tedesco, özellikle Beşiktaş ve Rizespor karşısında oyuncu değişiklikleriyle skoru lehine çevirmeyi başardı. Bu durum otoriteler tarafından büyük övgü aldı.

İSMAİL KARTAL'I GERİDE BIRAKTI


Tedesco, gelişi ile Fenerbahçe'ye pozitif bir enerji verdi. İtalyan teknik adam, takımda bir aile ortamı oluşturarak bunu sahaya yansıttı. Öte yandan Fenerbahçe ile çıktığı 10 lig maçında iki ayda 2.40 puan ortalaması yakalayan Tedesco, bu sonuçla 2.38 puan ortalamasına sahip eski teknik direktör İsmail Kartal'ı geride bırakmış oldu.

Listenin zirvesinde 2.47 puan ortalamasıyla Carlos Alberto Parreira bulunurken, Ignac Molnar 2.37 ile dördüncü sırada yer alıyor. Ayrıca, Jose Mourinho'nun 2.32, Christoph Daum'un 2,29, Jorge Jesus'un 2.24, Carlos Lazaroni'nin 2.20, Venglos'un 2,19 ve Lorant'ın 2.18 puan ortalaması dikkat çekiyor.

