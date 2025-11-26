PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var

CHP'de başta İBB olmak üzere belediyelerde yaşanan yolsuzluk soruşturmaları ve davalar sonrası gözler 39. Olağan Kurultay'a çevrildi. Genel Başkan Özel ve parti yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu ile iç muhalefetin "arınma" çağrılarını görmezden gelirken yapılacak kurultayda kılıçlar çekilecek. CHP kulislerine göre muhalefet tepkisini 2 farklı yolla göstermeye hazırlanıyor.

CHP'de gözler 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay'a çevrildi.

YOLSUZLUK YAPAN YARGILANSIN

Son dönemde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut 10 milletvekili ve ardından da 16 eski vekil peş peşe açıklamalar yaparak genel merkeze seslenmiş ve "Adı soruşturmalara karışan isimler parti içerisinde de yargılansın" çağrısını iletmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

CHP YÖNETİMİ KAFASINI KUMA GÖMDÜ

Bu doğrultuda parti içerisinde "arınma" sürecinin başlatılması ve sorumlu görülen isimler için parti içi disiplin süreçlerinin işletilmesi talep edilmişti. Arka arkaya gelen bu çağrılara parti yönetiminin sessiz kalarak konuyu gündemden düşürmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

KILIÇLAR KURULTAY'DA ÇEKİLECEK

Kulislere yansıyan son iddiaya göre 39. Olağan Kurultay'a da söz konusu tartışmaların damga vurması bekleniyor.

CHP’de geri sayım: Kurultay öncesi ‘büyük tasfiye’ başladı!CHP’de geri sayım: Kurultay öncesi ‘büyük tasfiye’ başladı!

İKİ SENARYO VAR

Bu kapsamda iç muhalefeti temsilen bazı partililerin söz alarak genel merkezin soruşturmalar sürecinde sorgusuz sualsiz herkesi savunmaya devam eden politikalarını sert sözlerle eleştirmeye hazırlandığı bildirildi. Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, muhalif kanatta istişarelerin sürdüğü belirtilirken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen bazı vekillerin protesto amacıyla kurultaya katılamayabileceği de konuşuluyor.

Özgür Özel ve Mansur Yavaş (AA)Özgür Özel ve Mansur Yavaş (AA)

20 İL VE 300 İLÇE BAŞKANI DEĞİŞTİ

CHP'de büyük tepkiler eşliğinde temmuz ayında ilan edilen kongreler takvimi ile beraber partide büyük bir tasfiye operasyonu yürütüldü.

Ekrem İmamoğlu (AA)Ekrem İmamoğlu (AA)

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu döneminde seçilen 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı görevlerini devretti. Genel merkez baskısı altında geçen seçimler birçok noktada kavgalara, küfürleşmelere ve usulsüzlük iddialarına sahne oldu. CHP'de 39. Olağan Kurultay ile birlikte iç muhalefetin parti içerisindeki gücünü tamamen kaybedebileceği değerlendiriliyor.

Kemal Kılıçdaroğlundan CHPye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!Kemal Kılıçdaroğlundan CHPye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!

