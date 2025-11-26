CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var

CHP'de gözler 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay'a çevrildi. YOLSUZLUK YAPAN YARGILANSIN



Son dönemde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut 10 milletvekili ve ardından da 16 eski vekil peş peşe açıklamalar yaparak genel merkeze seslenmiş ve "Adı soruşturmalara karışan isimler parti içerisinde de yargılansın" çağrısını iletmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)



CHP YÖNETİMİ KAFASINI KUMA GÖMDÜ Bu doğrultuda parti içerisinde "arınma" sürecinin başlatılması ve sorumlu görülen isimler için parti içi disiplin süreçlerinin işletilmesi talep edilmişti. Arka arkaya gelen bu çağrılara parti yönetiminin sessiz kalarak konuyu gündemden düşürmeye çalıştığı değerlendiriliyor. KILIÇLAR KURULTAY'DA ÇEKİLECEK



Kulislere yansıyan son iddiaya göre 39. Olağan Kurultay'a da söz konusu tartışmaların damga vurması bekleniyor.