burak Özçivit'in kendi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, aylardır gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Karan'ın yüzünü sonunda gösterdi. Güzel oyuncu, 8 aylık oğluyla evlerinde kanepeye uzanıp verdiği pozları dün Instagram'da paylaştı.



Güzel oyuncunun oğluyla verdiği bu pozları beğeni rekoru kırdı.

Oğluna astronot kıyafeti görünümlü tulum giydiren Evcen'in "Karan'ım... Uzay gemisi kaptanım" notuyla paylaştığı sevimli kareler kısa sürede 2 milyon beğeniye ulaştı.

BABASININ OĞLU

Türkiye'nin yanı sıra çiftin yurt dışındaki hayranları tarafından da beğeni yağmuruna tutulan Karan'ın fotoğrafları, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Twitter'da gündem olan Karan'ın karizmasının yanı sıra babası Burak Özçivit'e olan benzerliği de dikkat çekti. atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'in oğlunun tatlılığı, "Şehzadeye maşallah", "Osman Bey'in oğlu Orhan Bey de çok karizmatik" dedirtti.

JUNİOR BURAK



Burak Özçivit'in küçüklüğü ile oğlunun kopya gibi benzerliği dikkat çekti.

İşte Twitter'dan yapılan yorumlar:



2040 Best Model birincisi şimdiden belli oldu.

Çocuğa doğmadan Instagram hesabı açmakta haklılarmış.

Karan'ın genleri torpilli.

Karan'ın adı ayrı, kendisi ayrı karizma.

Kuruluş Osman'ın şehzadesi Karan'a maşallah.

Karan, bu yakışıklılıkla hayata 10-0 önde başlamış.

Geleceğin jönü Karan Özçivit...