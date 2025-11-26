Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?

Üç milletvekilinden oluşan heyet önceki gün saat 11 .00 sularında helikopter ile İstanbul'dan İmralı'ya geçti, 16.00 sularında ise döndü.

İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yaklaşık 3 saat civarında sürdü. Silah bırakma süreci, kimleri ve yapıları kapsadığı, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

GÖRÜŞME NE KADAR SÜRDÜ?

Görüşme sırasında MİT'in olanakları ile tutanak tutuldu. Milletvekilleri de notlarını aldılar.

Heyetten önce İmralı Ceza İnfaz Kurumu'nun bağlı olduğu Adalet Bakanlığı yetkilileri ile MİT Ada'ya giderek gerekli hazırlıkları yaptı. Heyeti, iki kurum yetkilileri karşıladı.

KURTULMUŞ'LA İLK TOPLANTI İSTANBUL'DA

Heyet, İstanbul'a dönünce aynı gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi ve değerlendirme yaptı. Daha sonra da kamuoyu açıklaması yapıldı.

TUTANAKLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu toplantısında heyetin bilgi vermesi ve tutanakların da paylaşılması bekleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Öcalan'ın bazı mesajlarının kamuoyu ile de paylaşılması üzerinde duruluyor.