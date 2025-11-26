Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından oluşturulan 3 kişilik heyetin İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Buna göre 3 saat süren ziyarette MİT'in olanakları ile tutanak tutuldu. Heyetin önümüzdeki komisyon toplantılarında bilgi vermesi ve tutanakların da paylaşılması bekleniyor.
Terörsüz Türkiye yolunda kritik bir eşik daha aşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.
ÜÇ KİŞİLİK HEYET İMRALI'YA GİTTİ
Komisyonun nitelikli çoğunluk ile aldığı karar doğrultusunda üç kişiden oluşan bir heyet önceki gün İmralı'ya gidip döndü.
HEYETTE KİMLER VARDI?
Terörsüz Türkiye için İmralı'ya giden heyetin içerisinde AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit'in yer aldığı bildirildi.
Meclis heyetinin yaptığı ziyarete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
NASIL GİTTİLER?
Üç milletvekilinden oluşan heyet önceki gün saat 11 .00 sularında helikopter ile İstanbul'dan İmralı'ya geçti, 16.00 sularında ise döndü.
GÖRÜŞME NE KADAR SÜRDÜ?
İmralı'da bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yaklaşık 3 saat civarında sürdü. Silah bırakma süreci, kimleri ve yapıları kapsadığı, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.
ÖNCEDEN İKİ KURUM HAZIRLIK YAPTI
Heyetten önce İmralı Ceza İnfaz Kurumu'nun bağlı olduğu Adalet Bakanlığı yetkilileri ile MİT Ada'ya giderek gerekli hazırlıkları yaptı. Heyeti, iki kurum yetkilileri karşıladı.
TUTANAK TUTULDU
Görüşme sırasında MİT'in olanakları ile tutanak tutuldu. Milletvekilleri de notlarını aldılar.
KURTULMUŞ'LA İLK TOPLANTI İSTANBUL'DA
Heyet, İstanbul'a dönünce aynı gün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi ve değerlendirme yaptı. Daha sonra da kamuoyu açıklaması yapıldı.
TUTANAKLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu toplantısında heyetin bilgi vermesi ve tutanakların da paylaşılması bekleniyor. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Öcalan'ın bazı mesajlarının kamuoyu ile de paylaşılması üzerinde duruluyor.