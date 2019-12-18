Çarşamba akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen 'Kuruluş Osman' dizisi dünyayı da etkisi altına aldı.

Kısa sürede reytinglerin zirvesine oturan dizinin her yeni bölümü biter bitmez, internetteki yabancı sitelerde Arapça, Rusça ve İspanyolca çevirisiyle yayına girmeye başladı.



Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in 8 aylık oğulları Karan'ın fotoğrafını ilk kez paylaşması Meksika'da bile gündem oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', bu başarısıyla dünyayı fethetti.