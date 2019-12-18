Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 18.12.2019
  • Gazete

dünyayı fethetti! Arapça, Rusça ve İspanyolca...

Bu akşam yeni bölümüyle atv’de ekrana gelecek olan ‘’ı dünya çapındaki dizi tutkunları da merakla bekliyor. Kısa sürede reytinglerin zirvesine oturan dizinin her yeni bölümü biter bitmez, internetteki yabancı sitelerde Arapça, Rusça ve İspanyolca çevirisiyle yayına girmeye başladı.

Kuruluş Osman dünyayı fethetti

Çarşamba akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen 'Kuruluş Osman' dizisi dünyayı da etkisi altına aldı.

Kısa sürede reytinglerin zirvesine oturan dizinin her yeni bölümü biter bitmez, internetteki yabancı sitelerde Arapça, Rusça ve İspanyolca çevirisiyle yayına girmeye başladı.


Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in 8 aylık oğulları Karan'ın fotoğrafını ilk kez paylaşması Meksika'da bile gündem oldu.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', bu başarısıyla dünyayı fethetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKuruluş Osman dünyayı fethetti! Arapça, Rusça ve İspanyolca...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri