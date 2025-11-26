1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve
Siyonistlerin yeni planı dünyanın dört bir yanından 1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşımak. Önümüzdeki Hafta New York’ta düzenlenecek olan Israel Hayom zirvesinde 1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıma ve yerleştirme hedefi ele alınacak. Hamas’ın 7 Ekim 2023’te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile birlikte binlerce Yahudi İsrail’den kaçarken siyonistler İsrail’i yeniden büyütmeye çalışıyor.
1 MİLYON YAHUDİ'Yİ İSRAİL'E TAŞIYACAKLAR
Önümüzdeki hafta New York'ta yapılması planlanan Israel Hayom zirvesinde dünyanın dört bir yanından 1 milyon Yahudi'yi İsrail'e taşıma ve yerleştirme hedefi ele alınacak.
SİYONİSTLERİN HEDEFİ İSRAİL'İ BÜYÜTMEK
Yeni yerleşimci planın amacının antisemitizm olduğu iddia edilse de İsrail'in sermayesini güçlendirme ve Filistin'de kolonizasyonu büyütme olduğu çok açık.
Israel Hayom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Omer Lachmanovitch siyonist projeyi "İsrail kritik bir dönüm noktasında. '11. Milyon' sadece Siyonist bir vizyon değil, aynı zamanda bir büyüme motoru. Diyelim ki İsrail'i dünyanın dört bir yanından mühendisler, girişimciler, eğitimciler, sağlık çalışanları ve genç aileler için bir yuva haline getirmeyi başardık. Bu durumda, tüm bir nesil için stratejik bir avantaj yaratmış olacağız. Bu kaçırılmayacak bir fırsat. Israel Hayom olarak bu vizyonun gerçeğe dönüşmesinde rol almaktan gurur duyuyoruz." sözleriyle anlattı.
Israel Hayom siyonist zirve gündeminin ayrıca ABD-İsrail ilişkileri, ABD genelinde artan Yahudi karşıtlığı, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in yaşadığı ekonomik zorluklar ve teknoloji sektörünün ulusal toparlanmayı yönlendirmedeki rolü yer alıyor.
SİYONİSTLER BİR ARAYA TOPLANIYOR
Zirveye siyonist Rashi Vakfı CEO'su Mihal Cohen, İsrailli iş insanı Ofra Strauss, Shazar Center CEO'su Avidgor Kahaani, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, eski Büyükelçi Gilad Erdan, HaShomer HaChadash CEO'su Yoel Zilberman, Rashi Vakfı Başkanı Shaul Shani, Reichman Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Uriel Reichman, Miras Bakanlığı CEO'su Itai Granek, El Al İletişim ve Hükümet İlişkileri Başkanı Michal Gerstler ve diğerleri katılacak.
Zirvenin katılımcılarında görüldüğü üzere plan İsrail'de yerleşimi büyütmek üzerine.
İSRAİLLİLER 7 EKİM'DEN BERİ KAÇIYOR
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile birlikte binlerce İsrailli ülkeden kaçmaya başladı. 7 Ekim İsrail için her anlamda dönüm noktası olurken İsrail Merkez İstatistik Bürosu'na göre, ülkeyi terk edenlerin sayısı İsrail'e göç edenlerin sayısını geçti.
Ekim 2023 ile Temmuz 2024 arasında yaklaşık 8.300 yüksek teknoloji çalışanı İsrail'den ayrıldı. Bunun sektördeki iş gücünün yaklaşık %2,1'ine denk geldiği belirtildi.
Resmi verileri işleyip yayımlayan İsrail Merkez İstatistik Bürosu'na (CBS) göre, 2023 ile 2024 yılları arasında ülkeyi terk eden İsrail vatandaşlarının sayısı, ülkeye taşınanların sayısından daha fazlaydı.
Bu dönemde 82.700 kişi ayrılırken, yalnızca 60.000 kişi ülkeye göç etti.