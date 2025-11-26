1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve

Önümüzdeki hafta New York'ta yapılması planlanan Israel Hayom zirvesinde dünyanın dört bir yanından 1 milyon Yahudi'yi İsrail 'e taşıma ve yerleştirme hedefi ele alınacak.

Israel Hayom, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SİYONİSTLERİN HEDEFİ İSRAİL'İ BÜYÜTMEK

Yeni yerleşimci planın amacının antisemitizm olduğu iddia edilse de İsrail'in sermayesini güçlendirme ve Filistin'de kolonizasyonu büyütme olduğu çok açık.

Israel Hayom gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Omer Lachmanovitch siyonist projeyi "İsrail kritik bir dönüm noktasında. '11. Milyon' sadece Siyonist bir vizyon değil, aynı zamanda bir büyüme motoru. Diyelim ki İsrail'i dünyanın dört bir yanından mühendisler, girişimciler, eğitimciler, sağlık çalışanları ve genç aileler için bir yuva haline getirmeyi başardık. Bu durumda, tüm bir nesil için stratejik bir avantaj yaratmış olacağız. Bu kaçırılmayacak bir fırsat. Israel Hayom olarak bu vizyonun gerçeğe dönüşmesinde rol almaktan gurur duyuyoruz." sözleriyle anlattı.

Israel Hayom siyonist zirve gündeminin ayrıca ABD-İsrail ilişkileri, ABD genelinde artan Yahudi karşıtlığı, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in yaşadığı ekonomik zorluklar ve teknoloji sektörünün ulusal toparlanmayı yönlendirmedeki rolü yer alıyor.