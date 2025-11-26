CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!

PODCAST CANLI YAYIN

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın TBMM plakalı lüks aracı, organize suç örgütü bağlantısı ve çok sayıda suç kaydı olan iş adamı Mehmet Hazım Giray’a tahsis edildi.

Lükse düşkünlüğü ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yeni bir skandalla gündeme geldi. Başarır'ın kendi adına kayıtlı Audi A6 Limousine model milletvekili çakarlı lüks aracını, organize suç örgütleriyle iltisakı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen işadamı Mehmet Hazım Giray'a tahsis ettiği ortaya çıktı.

Ali Mahir Başarır'ın lüks Audi'si (takvim.com.tr)Ali Mahir Başarır'ın lüks Audi'si (takvim.com.tr)

ARAÇ İŞADAMINDA ÇIKTI
İstanbul'da yapılan denetimlerde, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a ait TBMM plakalı, çakarlı aracı, milletvekilinin değil; turizmci Mehmet Hazım Giray'ın kullandığı tespit edildi.

Mehmet Nazım Giray (takvim.com.tr)Mehmet Nazım Giray (takvim.com.tr)

'BANA GÜVENDİĞİ İÇİN VERDİ'

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, gözaltına alınan Giray, ifadesinde "Ali Mahir yakın arkadaşım. Aracı bana güvendiği için verdi" dedi. Yapılan kimlik tespitinde aracı kullanan kişinin, Cityloft ve Marriott Otel gibi işletmelerin sahibi olan turizmci Mehmet Hazım Giray olduğu anlaşıldı. Giray'ın Organize Suç Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şahıslarla irtibatlı/iltisaklı olduğu, tehdit, görevli memura mukavemet suçundan şüpheli olarak, kasten yaralama ve tehdit suçlarından ise müşteki-şüpheli olarak adli kaydının bulunduğu tespit edildi.

Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladıKiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı

İdefix
