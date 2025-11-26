Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden

Rizespor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 5 golle deviren Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşanıyor. Kanarya hem Ferencvaros hem de Galatasaray karşısına bu moralle çıkacak. Diğer yandan transfer çalışmaları da yoğun temaslarla sürüyor.

ASENSIO VE BROWN HAFTANIN 11'İNDE Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de performanslarıyla öne çıkan iki futbolcu haftanın kadrosuna seçildi. Rize deplasmanında sahneye çıkan Marco Asensio, attığı iki golle Fenerbahçe'nin geri dönüşünde başrolü oynadı. İspanyol yıldızın etkili oyunu, haftanın 11'inde kendisine yer açtı. Karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Archie Brown ise skoru belirleyen golü kaydetti. Genç futbolcunun katkısı, onu 11 kişilik kadroya taşıyan bir diğer isim yaptı.