Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
Fenerbahçe transfer haberleri ile gündemden düşmüyor. Sarı lacivertliler, bir stoper ve golcü için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Rizespor'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 5 golle deviren Fenerbahçe'de büyük sevinç yaşanıyor. Kanarya hem Ferencvaros hem de Galatasaray karşısına bu moralle çıkacak. Diğer yandan transfer çalışmaları da yoğun temaslarla sürüyor.
ASENSIO VE BROWN HAFTANIN 11'İNDE
Süper Lig'in 13'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de performanslarıyla öne çıkan iki futbolcu haftanın kadrosuna seçildi.
Rize deplasmanında sahneye çıkan Marco Asensio, attığı iki golle Fenerbahçe'nin geri dönüşünde başrolü oynadı. İspanyol yıldızın etkili oyunu, haftanın 11'inde kendisine yer açtı.
Karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan Archie Brown ise skoru belirleyen golü kaydetti. Genç futbolcunun katkısı, onu 11 kişilik kadroya taşıyan bir diğer isim yaptı.
TEDESCO FIRTINASI
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Göreve geldiği günden bu yana hem oyun yapısı hem de sonuçlar itibarıyla gelişim gösteren sarı-lacivertliler, son dönemin en etkili performanslarından birini sergiliyor.
KADER DEĞİŞTİREN 5 MAÇTA 15 PUAN
Son 5 lig maçını kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendiren Fenerbahçe, özellikle Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında Tedesco'nun yaptığı değişikliklerle maçların kaderini değiştirdi. Teknik adamın dokunuşları futbol otoritelerinden tam not aldı.
KARTAL VE MOURINHO'YU GEÇTİ
Tedesco, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 10 lig maçında 2 ay gibi kısa bir sürede 2.40 puan ortalaması yakaladı. Bu performans, 2.38 puan ortalaması bulunan İsmail Kartal'ın önüne geçmesini sağladı. İtalyan çalıştırıcı, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörleri arasında üst sıralara yükseldi. Listenin zirvesinde 2.47 ortalamayla Carlos Alberto Parreira yer alırken, onu Ignac Molnar, Jose Mourinho, Christoph Daum, Jorge Jesus, Carlos Lazaroni, Jozef Vengloš ve Werner Lorant takip ediyor.
AİLE ORTAMI GETİRDİ
Tedesco'nun en dikkat çeken katkılarından biri takım içinde yarattığı birliktelik oldu. Oyuncularla kurduğu güçlü iletişim, yüksek motivasyon ve disiplinli çalışma modeli, sahadaki performansa doğrudan yansıdı. Sarı-lacivertli camiada oluşan güven ortamı, sezonun geri kalanı için beklentileri artırmış durumda.
EN-NESYRI KARARI NETLEŞTİ
Avrupa ve Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Fenerbahçe'de transfer planlaması devam ederken, Youssef En-Nesyri konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Sezona beklenen performansın altında başlayan Faslı forvet, son olarak Çaykur Rizespor maçında attığı golle dikkat çekerek eleştirileri bir ölçüde azalttı.
YÜKSEK TEKLİF GELİRSE GİDEBİLİR
Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer döneminde En-Nesyri'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Körfez kulüplerinin golcü oyuncuya ilgisinin sürdüğü belirtilirken, Fenerbahçe'nin olası bir ayrılık için sezon sonunu işaret ettiği öğrenildi. Yüksek bir teklif gelmediği sürece En-Nesyri'nin sezonu İstanbul'da tamamlaması planlanıyor.
2029'A KADAR KONTRATI VAR
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta görev alan 28 yaşındaki santrfor, 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. En-Nesyri'nin sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesi haziran 2029'a kadar devam ediyor.
GOLCÜ TRANSFERİNDE GIMENEZ SÜRPRİZİ
Fenerbahçe'nin ocak transfer döneminde kadrosuna bir santrfor takviyesi yapması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine Avrupa'dan dikkat çeken bir isim geldi.
İTALYANLAR DUYURDU
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan forması giyen Santiago Gimenez, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Calciomercato'nun haberinde, Sunderland ve Brentford'un da Meksikalı golcüyle ilgilendiği aktarıldı.
HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Milan yönetiminin, geçen sezon ara transfer döneminde Feyenoord'dan 30 milyon euro karşılığında kadroya kattığı Gimenez'i benzer bir bedelle satmayı değerlendirdiği belirtildi. İtalyan basınındaki haberde, oyuncunun ayrılığı halinde Milan'ın yeni bir santrfor transferine yönelebileceği ifade edildi.
3 GOLLÜK KATKISI VAR
Meksikalı forvet bu sezon Milan formasıyla 11 maçta süre aldı. Gimenez, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.
EDSON ALVAREZ DEVREDE
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edson Alvarez de görüşmelerde etkin rol oynayacak. Meksikalı yıldız, milli takımdan yakın arkadaşı olan golcü yıldızı İstanbul'a getirmesi konusunda elinden geleni yapacak.
ARANAN STOPER BULUNDU: SÜLE
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin, Borussia Dortmund'un deneyimli stoperi Niklas Süle ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. Alman basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız savunmacıyı takıma katmak için girişimlere başladı.
DORTMUND YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR
Borussia Dortmund'un da 1.95 boyundaki oyuncu için ayrılık planları yaptığı aktarıldı. Futbola Walldorf altyapısında başlayan Süle, kariyerinde Hoffenheim ve Bayern Münih formaları giydikten sonra 2022 yılında Dortmund'a bedelsiz transfer olmuştu. 30 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin, sezon sonunda boşa çıkacak oyuncuyu maliyet yaratmadan kadroya katmayı hedeflediği bildirildi.
RAPORLARI İNCELENECEK
Niklas Süle, 29 Ekim'de yaşadığı ayak parmak sakatlığı nedeniyle son beş maçta forma giyemedi. Fenerbahçe sağlık ekibinin, transfer sürecinde oyuncunun raporlarını detaylı şekilde değerlendireceği ifade edildi. Süle, profesyonel kariyerinde farklı dönemlerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 130 maçta forma giyemedi.
60 MİLYON EUROYU GÖRDÜ
Tecrübeli savunmacı, 2017 yılında Hoffenheim'dan Bayern Münih'e 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2022 yazında ise Borussia Dortmund'a bedelsiz olarak imza atan Süle'nin kariyerinde ulaştığı en yüksek piyasa değeri 60 milyon euro seviyesine kadar çıkmıştı.