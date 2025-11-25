Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını yoğunlaştırdı. Gündemdeki ismin fiyatı da belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray, 3 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra dördüncüsü için de en favori takımlar arasında bulunuyor. Cimbom, yaz döneminin ardından kış transfer sürecinde de aktif rol oynayacak.
HAZIRLIKLAR ALTÜST OLDU
Galatasaray'da ocak ayı yaklaşırken transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı yönetim, hem gelecek hem de takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili planlamalarını yoğun şekilde devam ettiriyor. Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden sarı-kırmızılı ekip, bir yandan sahadaki başarıyı korumaya çalışırken diğer yandan kadro yapılanmasına dair kritik adımlar atıyor. Ancak sürpriz bir gelişme, mevcut planlamanın beklenmedik şekilde değişmesine neden oldu. Kulüpte yapılan hazırlıkların adeta altüst olduğu öğrenildi.
GÜNDEM DEĞİŞTİ
Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim, ocak ayı için transfer stratejisini titizlikle belirlemişti. Kritik maçların yaklaşmasıyla birlikte sarı kırmızılılar hem mevcut oyuncu grubunun durumunu yakından takip ediyor hem de ara transfer için ihtimalleri masaya yatırıyordu. Ancak sarı-kırmızılıların transfer harekâtına dair beklenmeyen bir gelişme yaşandı ve planlamaların yeniden şekillenmesi gerektiği aktarıldı.
PLAN TUTMADI
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sözleşmesine 60 milyon Euro serbest kalma maddesi eklenmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Liverpool maçında sergilediği performans sonrası Avrupalı scoutların dikkatini çeken 24 yaşındaki savunmacıdan devre arasında yüksek teklifler gelmesi bekleniyordu. Yönetim, serbest kalma maddesi sayesinde oyuncunun piyasasının yükselebileceği düşüncesiyle stratejisini bu doğrultuda şekillendirmişti.
SAKATLIK PLANLARI BOZDU
Ancak Singo için hesap edilen süreç kısa sürede büyük bir değişime uğradı. Fildişi Sahilli oyuncunun kısa aralıklarla ikinci ciddi sakatlığını yaşadığı belirtildi. Sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen savunmacının en az bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Singo'nun ara transfer döneminde piyasa oluşturamayacağı ve beklenen tekliflerin gerçekleşme ihtimalinin zayıfladığı kaydedildi.
DENGELER DEĞİŞİYOR
Galatasaray cephesinde Singo'nun yaşadığı sakatlık sonrası mevcut planların yeniden değerlendirileceği vurgulandı. Sarı-kırmızılı kulübün, ocak ayına dair yapılan hesapların bu gelişmeyle birlikte farklı bir noktaya taşındığı öğrenildi. Yönetimin, hem savunma hattındaki eksikliği hem de oyuncunun geri dönüş sürecini göz önünde bulundurarak yeni bir yol haritası belirlemesi bekleniyor.
OSIMHEN'DE SICAK GELİŞMELER
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen ile ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Nijeryalı oyuncu hakkında son olarak İspanyol basınından dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid'in, Kylian Mbappé ile birlikte ileride ideal bir partner oluşturabileceği düşüncesiyle Osimhen'i değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. İspanyol kaynaklarında yer alan detaylarda, olası bir girişimde bonservis bedelinin 100 milyon euroyu aşabileceği iddiası ön plana çıktı.
SAKATLIĞININ GEÇMESİ BEKLENİYOR
Galatasaray'ın yıldız ismi, ülkesinin 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaştığı mücadelede sakatlanmış ve penaltı atışları sonucunda turnuva dışında kalan maçta 46. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
DURUMU NETLİK KAZANMADI
27 yaşındaki oyuncunun Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, 1 Aralık 2025 tarihinde oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisinde süre alıp almayacağı belirsizliğini sürdürüyor. Sakatlık durumunun seyrine bağlı olarak teknik heyetin karar vereceği ifade edilirken, tedavi sürecinin devam ettiği ve net bir dönüş tarihinin paylaşılmadığı aktarıldı.
MADRID PEŞİNDE
İspanyol medyasındaki iddialarda Real Madrid'in, Mbappé'yi doğal pozisyonu olan sol kanada kaydırmak için merkez forvette alternatif aradığı belirtildi. Bu plan doğrultusunda Osimhen'in, gelecek sezon adına öne çıkan adaylardan biri haline geldiği aktarıldı. Galatasaray'a katıldığı günden bu yana etkileyici performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncunun, eflatun-beyazlı takım için stratejik bir çözüm olarak değerlendirildiği kaydedildi.
GALATASARAY GÖNÜLLÜ DEĞİL
Fichajes'te yer alan haberde Real Madrid'in Osimhen transferinde en büyük engelin Galatasaray olduğu ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı yıldız oyuncuyu, sportif katkısına uygun bir maddi kazanç olmadan bırakmayı düşünmediği vurgulandı. Bu nedenle sürecin kolay ilerlemeyeceği ve Galatasaray'ın mevcut planlaması doğrultusunda pozisyonunu koruduğu belirtildi.
100 MİLYON EURO DETAYI
Aynı haberde, Real Madrid'in Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin devreye girmesi durumunda bonservis bedelinin rahatlıkla 100 milyon euro seviyesini aşabileceğini bildiği ifade edildi. Galatasaray'ın ise Osimhen'e yaptığı yatırımın karşılığını fazlasıyla elde edebileceğine inandığı ve söz konusu transferin, piyasada en kârlı satışlardan biri haline gelebileceği düşüncesini taşıdığı aktarıldı.
LOOKMAN 1 NUMARA
Sakatlıkların artmasıyla birlikte ara transfer dönemine odaklanan Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. Kadro yapılanmasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı yönetim, rotasyonu genişletme planı doğrultusunda Ademola Lookman ismini gündemine almıştı. Nijeryalı yıldızın transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray cephesi, Atalanta'dan beklenen yanıtı sonunda aldı. İtalyan temsilcisinin talep ettiği rakam, transfer sürecinin seyrini belirleyecek seviyede oldu.
KRİTİK GELİŞME
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ademola Lookman konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, sarı kırmızılıların renklerine katmak istediği 28 yaşındaki futbolcunun bonservis bedeli netleşti. Atalanta'nın, yıldız oyuncu için 50 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
ATALANTA GERİ ADIM ATMIYOR
Haberde, Galatasaray'ın bu bedeli karşılamadan transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığı aktarıldı. Ayrıca önümüzdeki haftalarda sürece dair detayların daha da netleşeceği ifade edilirken, Atalanta'nın 50 milyon Euro'luk talebinden geri adım atma planı olmadığı vurgulandı. İtalyan kulübünün bu tutumu nedeniyle sarı kırmızılıların transferde bekleyişini sürdürdüğü kaydedildi.
OSIMHEN DEVREDE
Öte yandan Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in, vatandaşı Ademola Lookman'ı takıma katılması için ikna etmeye çalıştığı yazıldı. Aynı ülkenin iki önemli oyuncusu arasındaki bu temasın, transfer sürecinde etkili olabileceği değerlendirmeleri dikkat çekti.
LOOKMAN'IN SÖZLEŞMESİ VE DEĞERİ
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Ademola Lookman'ın Atalanta ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İtalyan kulübünün uzun kontrat avantajını kullanarak yüksek bonservis talebini masada koruduğu belirtildi. Sarı kırmızılı yönetimin ise mevcut şartlarda hamle yapabilmesi için ekonomik tabloyu değerlendirmeye devam ettiği aktarıldı.
KAAN AYHAN'IN KARDEŞİ LİSTEDE
Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, rotasyonu güçlendirmek için genç oyunculara yöneldi. Bu doğrultuda Schalke 04'te forma giyen Mertcan Ayhan'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın transfer planı, sürpriz bir gelişmeyle yeni bir boyut kazandı.
MERTCAN AYHAN İÇİN RAKİP ÇIKTI
Sarı-kırmızılı ekip, gurbetçi stoper Mertcan Ayhan ile yakından ilgileniyor. Schalke 04 formasıyla dikkat çeken genç oyuncunun potansiyeli nedeniyle Galatasaray'ın radarında bulunduğu ifade edilirken, İtalyan basınından ortaya atılan iddia sarı-kırmızılıları zora soktu.
ROMA DA TALİP
Rudy Galetti'nin haberine göre Serie A ekiplerinden Roma, 19 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için devreye girdi. İtalyan temsilcisinin resmi hamle için hazırlık yaptığı belirtilirken, transfer sürecinin iki kulüp arasında rekabete dönüştüğü aktarıldı.
8 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Haberin detaylarında Schalke 04'ün Mertcan Ayhan için yaklaşık 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Bu rakamın altına inilmediği sürece transferin gerçekleşmesinin zor olduğu vurgulanırken, Galatasaray'ın mevcut koşulları değerlendirdiği kaydedildi.