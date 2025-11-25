Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!

PLAN TUTMADI Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo'nun sözleşmesine 60 milyon Euro serbest kalma maddesi eklenmişti. Sabah'ta yer alan habere göre, Liverpool maçında sergilediği performans sonrası Avrupalı scoutların dikkatini çeken 24 yaşındaki savunmacıdan devre arasında yüksek teklifler gelmesi bekleniyordu. Yönetim, serbest kalma maddesi sayesinde oyuncunun piyasasının yükselebileceği düşüncesiyle stratejisini bu doğrultuda şekillendirmişti.

SAKATLIK PLANLARI BOZDU Ancak Singo için hesap edilen süreç kısa sürede büyük bir değişime uğradı. Fildişi Sahilli oyuncunun kısa aralıklarla ikinci ciddi sakatlığını yaşadığı belirtildi. Sol arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen savunmacının en az bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu gelişmenin ardından Singo'nun ara transfer döneminde piyasa oluşturamayacağı ve beklenen tekliflerin gerçekleşme ihtimalinin zayıfladığı kaydedildi.

DENGELER DEĞİŞİYOR Galatasaray cephesinde Singo'nun yaşadığı sakatlık sonrası mevcut planların yeniden değerlendirileceği vurgulandı. Sarı-kırmızılı kulübün, ocak ayına dair yapılan hesapların bu gelişmeyle birlikte farklı bir noktaya taşındığı öğrenildi. Yönetimin, hem savunma hattındaki eksikliği hem de oyuncunun geri dönüş sürecini göz önünde bulundurarak yeni bir yol haritası belirlemesi bekleniyor.

OSIMHEN'DE SICAK GELİŞMELER Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen ile ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Nijeryalı oyuncu hakkında son olarak İspanyol basınından dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı. Real Madrid'in, Kylian Mbappé ile birlikte ileride ideal bir partner oluşturabileceği düşüncesiyle Osimhen'i değerlendirmeye aldığı öne sürüldü. İspanyol kaynaklarında yer alan detaylarda, olası bir girişimde bonservis bedelinin 100 milyon euroyu aşabileceği iddiası ön plana çıktı.