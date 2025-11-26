Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!

Türk Lirası (AA) Borçlanmanın sağlayacağı vergi avantajı nedir? Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işçi ve memur statüsünde çalışanlar ile serbest meslek kazancı elde edenler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebiliyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülüyor. Böylece net maaş tutarı ödenecek vergi kadar artmış oluyor.

Türk Lirası (AA) Kimler, nasıl yararlanabiliyor? Bu imkandan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa yine bu imkandan yararlanılabiliyor. Vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin işyerine verilmesi gerekiyor. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı bırakılmış olduğu için, asgari ücretle çalışanlar borçlanma dolayısıyla vergi indiriminden yararlanamıyor. Çünkü asgari ücretlilerin vergi kesintisine tabi kazançları bulunmuyor.

Türk Lirası (AA) Borçlanmayı çok önce yaptım. Yine de yararlanabilir miyim? Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından faydalanabiliyor. Bu 5 yıllık sürenin hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından itibaren başlıyor.