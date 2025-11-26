Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
Doğum ve askerlik gibi hizmet borçlanmalarında yeni yılla birlikte tutarların artacak olması başvuruları hızlandırdı. Şimdi başvuranlar az ödemeyle prim kazanırken; borçlanma ile emekliliği erkene çekenler vergi iadesi imkanından da yararlanabilecek...
Erken emeklilik yolunu açan hizmet borçlanmaları yılın sonuna yaklaşılırken hız kazandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücretin prim tutarlarını yükseltecek olmasının yanı sıra, doğum hariç hizmet borçlanmalarında oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkaracak yasa teklifi de bunda etkili oldu. Şimdi başvuranlar az ödemeyle erken emekliliğe ulaşırken, borçlanma yapanlara ayrıca bir imkan daha var. Bu kişiler vergi iadesi imkanından da yararlanabilecek. İşte borçlanmayla çifte avantajın detayları...
Borçlanma tutarının hesabında başvuru tarihi mi, ödeme tarihi mi önemli?
Burada başvuru tarihine bakılıyor. 2025 yılı bitmeden başvuranların ödeyecekleri en düşük ve en yüksek borçlanma tutarları brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücret üzerinden ve yüzde 32'lik oran üzerinden hesaplanacak. 1 Ocak 2026'dan itibaren başvuranlar için ise hesaplama, hem yeni asgari ücret hem de doğum hariç hizmet borçlanmalarında yüzde 45'lik oran üzerinden yapılacak.
Borçlanma başvurusu yapan ne zaman ödeme yapacak?
Doğum ve askerlik borçlanmasında başvurunun ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme tebligatı gönderiliyor. Ödemenin, tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılması gerekiyor.
Borçlanmanın sağlayacağı vergi avantajı nedir?
Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işçi ve memur statüsünde çalışanlar ile serbest meslek kazancı elde edenler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebiliyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülüyor. Böylece net maaş tutarı ödenecek vergi kadar artmış oluyor.
Kimler, nasıl yararlanabiliyor?
Bu imkandan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa yine bu imkandan yararlanılabiliyor. Vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin işyerine verilmesi gerekiyor. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı bırakılmış olduğu için, asgari ücretle çalışanlar borçlanma dolayısıyla vergi indiriminden yararlanamıyor. Çünkü asgari ücretlilerin vergi kesintisine tabi kazançları bulunmuyor.
Borçlanmayı çok önce yaptım. Yine de yararlanabilir miyim?
Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından faydalanabiliyor. Bu 5 yıllık sürenin hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından itibaren başlıyor.
Ne kadarlık avantaj sağlar?
Örneğin, bu yıl 149 bin 791 lira ödeyerek 18 aylık askerlik borçlanması yapan kişi işverenine başvurursa en düşük vergi oranı (yüzde 15) uygulandığında dahi 22 bin 468 lira vergi indiriminden yararlanabiliyor. Bu yıl 199 bin 722 lira yatırarak iki yıllık doğum borçlanması yapan kişi de en az 29 bin 958 lira vergi indirimi alabiliyor.