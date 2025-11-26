PODCAST CANLI YAYIN

Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!

Doğum ve askerlik gibi hizmet borçlanmalarında yeni yılla birlikte tutarların artacak olması başvuruları hızlandırdı. Şimdi başvuranlar az ödemeyle prim kazanırken; borçlanma ile emekliliği erkene çekenler vergi iadesi imkanından da yararlanabilecek...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!

Erken emeklilik yolunu açan hizmet borçlanmaları yılın sonuna yaklaşılırken hız kazandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücretin prim tutarlarını yükseltecek olmasının yanı sıra, doğum hariç hizmet borçlanmalarında oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkaracak yasa teklifi de bunda etkili oldu. Şimdi başvuranlar az ödemeyle erken emekliliğe ulaşırken, borçlanma yapanlara ayrıca bir imkan daha var. Bu kişiler vergi iadesi imkanından da yararlanabilecek. İşte borçlanmayla çifte avantajın detayları...

Emekli (AA)Emekli (AA)

Borçlanma tutarının hesabında başvuru tarihi mi, ödeme tarihi mi önemli?

Burada başvuru tarihine bakılıyor. 2025 yılı bitmeden başvuranların ödeyecekleri en düşük ve en yüksek borçlanma tutarları brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücret üzerinden ve yüzde 32'lik oran üzerinden hesaplanacak. 1 Ocak 2026'dan itibaren başvuranlar için ise hesaplama, hem yeni asgari ücret hem de doğum hariç hizmet borçlanmalarında yüzde 45'lik oran üzerinden yapılacak.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

Borçlanma başvurusu yapan ne zaman ödeme yapacak?

Doğum ve askerlik borçlanmasında başvurunun ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme tebligatı gönderiliyor. Ödemenin, tebligat tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılması gerekiyor.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

Borçlanmanın sağlayacağı vergi avantajı nedir?

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, işçi ve memur statüsünde çalışanlar ile serbest meslek kazancı elde edenler, Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödedikleri borçlanma tutarlarını vergi matrahından indirebiliyor. Belgenin işverene verildiği aydan başlayarak, takvim yılı sınırlaması olmaksızın, ödenen tutarın tamamı gelir vergisi matrahından düşülüyor. Böylece net maaş tutarı ödenecek vergi kadar artmış oluyor.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

Kimler, nasıl yararlanabiliyor?

Bu imkandan yararlanmak için hem borçlanmanın yapıldığı tarihte hem de vergi iadesi başvurusu yapılan tarihte çalışıyor olmak gerekiyor. Emekli olduktan sonra da eğer çalışmaya devam ediliyorsa yine bu imkandan yararlanılabiliyor. Vergi kesintisine tabi ücret geliri elde etmek ve borçlanmaya ilişkin ödeme belgesinin işyerine verilmesi gerekiyor. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı bırakılmış olduğu için, asgari ücretle çalışanlar borçlanma dolayısıyla vergi indiriminden yararlanamıyor. Çünkü asgari ücretlilerin vergi kesintisine tabi kazançları bulunmuyor.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

Borçlanmayı çok önce yaptım. Yine de yararlanabilir miyim?

Askerlik ve doğum borçlanması yapanlar daha önce vergi indirimi hakkından yararlanmamış ise 5 yıllık zaman aşımı süresince vergi düzeltme talebinde bulunarak geriye dönük indirim hakkından faydalanabiliyor. Bu 5 yıllık sürenin hesabı, ödemenin yapıldığı tarihi izleyen takvim yılından itibaren başlıyor.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

Ne kadarlık avantaj sağlar?

Örneğin, bu yıl 149 bin 791 lira ödeyerek 18 aylık askerlik borçlanması yapan kişi işverenine başvurursa en düşük vergi oranı (yüzde 15) uygulandığında dahi 22 bin 468 lira vergi indiriminden yararlanabiliyor. Bu yıl 199 bin 722 lira yatırarak iki yıllık doğum borçlanması yapan kişi de en az 29 bin 958 lira vergi indirimi alabiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
İdefix
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Ara tatilde değişiklik yolda! Bakan Tekin açıkladı
Türkiye'nin güneşine büyük ilgi: 400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak! Manisa'da bir ilk
Tedesco Fenerbahçe’de parladı! 10 maçta 2,40 puan ortalamasıyla öne çıktı
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi'ne katıldı
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı